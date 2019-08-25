"Пьяный Рэмбо быковал": патрон копов бросил гранату в управлении полиции Луцка - видео

"Рэмбо" Александр Вовченко бросил гранату в управлении полиции / volynua.com

Скандальное видео из Управления патрульной полиции Луцка, которое зафиксировало, как коп бросил гранату в коридор, слили в Сеть.

Стало известно, что шеф копов праздновал день рождения коллеги, а его подчиненные тогда "играли в ковбоев". После взрыва сообщалось, что якобы сервер, на котором была запись с камеры, забрали в Киев. Но после огласки инцидента Луцк ждет повторная проверка.

"По нашей информации данный взрыв произошел в управлении патрульной полиции Луцка несколько месяцев назад. И якобы гранату бросил после конфликта с коллегами начальник УПП Луцка Александр Вовченко, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Дорогие коллеги из Луцка, нужно больше информации по этому инциденту", - написала в в Facebook патрульная Зоя Мельник, которая и разместила видео.

"А що тут казати, навалились на роботі, дн саньки святкували, потім бігали грали в ковбоїв, навіть казали що завалились на нараду командирів рот, там бикували, потім пішли на другий поверх і за деякий час сталось те що на відео.Відразу закрили двері на другий поверх, нікого не пускали. На наступний день начальник за довгий час прийшов на роботу вчасно. На поверх не пускали, звідти лунали звуки ремонту.Відео з серверу відеоспостереження було видалено майже відразу. А за деякий час приїхали люди з київа і забрали сервер з собою.Особисто присутній не був, все вище написане зібране з обривків фраз різних людей", - высказался под видео Naverns Chudakuli.

"Все как всегда - те умалчивают, начальники их молчат, этого рембу бородатого не уволили, а перевели. Реформа продолжается, хули", - сказал Konstan Krepakovsky.

"Та ну бросьте) копы тоже люди, надо же как то стресс снимать) что там от той светошумовой будет? Ну стены перекрасят)) мы, в Академии и не так развлекалиись", - добавил Владимир Александрович

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