"Пьяный Рэмбо быковал": патрон копов бросил гранату в управлении полиции Луцка - видео

25 августа 2019, 15:04

После конфликта с коллегами пьяный патрон копов бросил гранату прямо на работе. В Сеть слили скандальное видео.

"Рэмбо" Александр Вовченко бросил гранату в управлении полиции / volynua.com

Скандальное видео из Управления патрульной полиции Луцка, которое зафиксировало, как коп бросил гранату в коридор, слили в Сеть.

Стало известно, что шеф копов праздновал день рождения коллеги, а его подчиненные тогда "играли в ковбоев". После взрыва сообщалось, что якобы сервер, на котором была запись с камеры, забрали в Киев. Но после огласки инцидента Луцк ждет повторная проверка.

"По нашей информации данный взрыв произошел в управлении патрульной полиции Луцка несколько месяцев назад. И якобы гранату бросил после конфликта с коллегами начальник УПП Луцка Александр Вовченко, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Дорогие коллеги из Луцка, нужно больше информации по этому инциденту", - написала в в Facebook патрульная Зоя Мельник, которая и разместила видео.

"А що тут казати, навалились на роботі, дн саньки святкували, потім бігали грали в ковбоїв, навіть казали що завалились на нараду командирів рот, там бикували, потім пішли на другий поверх і за деякий час сталось те що на відео.Відразу закрили двері на другий поверх, нікого не пускали. На наступний день начальник за довгий час прийшов на роботу вчасно. На поверх не пускали, звідти лунали звуки ремонту.Відео з серверу відеоспостереження було видалено майже відразу. А за деякий час приїхали люди з київа і забрали сервер з собою.Особисто присутній не був, все вище написане зібране з обривків фраз різних людей", - высказался под видео Naverns Chudakuli.

"Все как всегда - те умалчивают, начальники их молчат, этого рембу бородатого не уволили, а перевели. Реформа продолжается, хули", - сказал Konstan Krepakovsky.

"Та ну бросьте) копы тоже люди, надо же как то стресс снимать) что там от той светошумовой будет? Ну стены перекрасят)) мы, в Академии и не так развлекалиись", - добавил Владимир Александрович

Читайте такжеНеадекват в погонах: в Николаеве полицейский наступил на лицо задержанномуНапомним, ранее командир Киевского батальона полиции Антон Сидоренко устроил пьяный дебош и драку в одном из кафе Одессы. Невменяемого офицера поймали копы. Очевидцы рассказали, что Сидоренко отдыхал в местном питейном заведении, и через некоторое время стал буянить и проявлять агрессию. Люди испугались и позвонили в полицию, а также вызвали "скорую".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
скандал граната полиция Луцк патрульная полиция коп неадекват новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:55
Обвал моста в Харькове: в Укравтодоре свалили вину на перегруженную фуру
15:28
"Москальська мова": под Киевом разгорелся языковой скандал с полицейской
15:13
Украинка Белодед триумфально выиграла чемпионат мира по дзюдо: видео Видео
15:04
"Пьяный Рэмбо быковал": патрон копов бросил гранату в управлении полиции Луцка - видео Видео
14:57
Президент Молдовы анонсировал встречу с Зеленским Видео
14:44
В России устроили митинг в поддержку Украины и против войны на Донбассе: видео Видео
14:35
Осень близится: синоптик назвала дату похолодания Видео
14:22
"Война за независимость продолжается": на Донбассе нагло убили военного, троих ранили Видео
14:17
Стюардесса порадовала пассажиров в небесах мощным исполнением гимна Украины: видео Видео
13:55
Богдан гульнул во Франции: СМИ рассказали об отдыхе главы ОП Видео
13:44
Воскрешение G8: лидеры Большой семерки наконец решили, что делать с Россией Видео
13:27
Жуткий пожар на Днепропетровщине: в Кривом Роге дотла сгорел храм УПЦ МП Фото Видео
13:09
"Уроды" дети в Днепре ради прикола облили мальчика бензином и подожгли
12:43
"Тектонические плиты, грязевые вулканы": в Харькове обрушился мост - видео Видео
12:32
"Взять и напомнить": Порошенко призвал Зеленского рассказать Европе об угрозе от РФ
12:30
Х-Фактор 2019: исполнительница i_$uss Ленинграда пришла на кастинги Видео
12:16
Журналист рассказал, как Зеленский может победить Путина в паспортной войне
11:59
Показали истинное лицо: Повалий и Лобода в День Независимости Украины выступили в России
11:27
Трамп задумался о приглашении Путина на следующий саммит G7 - Bloomberg
11:15
"Руцкие обосраные животные, куда их в Украину?": на видео показали "мятежный" Донецк, который мы потеряли Видео
11:01
Мандалорец 2019: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер сериала Видео
10:56
Реформа средней школы: в Украине дети смогут уйти на домашнее обучение
10:15
"Старая держится хорошо": на саммите G7 жены Трампа и Макрона мерили каблуки - видео Видео
10:10
Кравчук рассказал, какая смысловая ошибка есть в гимне Украины
10:00
Танці з зірками 2019 Украина - все участники сезона и их биографии Видео
09:51
Bellator 225: Харитонов нокаутировал Митриона, Минаков - Джонсона и все результаты боев
09:46
Курт Волкер рассказал, чем аннексия Крыма похожа на советскую оккупацию Прибалтику
09:23
Однорукий боец дебютировал в Bellator с победы Видео
09:12
"Х*йло пытается громко пукнуть": Путин забежал в раздевалку к хоккеистам и наделал шума в Сети
08:59
"Сердце кровью обливается": актер Горбунов рассказал об отношениях Украины и РФ
08:31
Хотела сократить путь: в Киеве женщина перебегала через Харьковское шоссе и погибла Видео
08:30
Беглец-депутат Онищенко пофантазировал об американском кураторе Украины при Порошенко Видео
08:13
Астролог раскрыл рецепт возврата Крыма и Донбасса
07:57
Кайф для военнослужащих: в Киеве схватили крупных торговцев наркотиками
07:29
Большая восьмерка-2: лидеры G7 на тайном совещании обсудили возвращение России в "клуб" Видео
07:17
Запад сделал лучший подарок Украине на День Независимости мнение
06:55
Почему "всевластие Зеленского" - бред, невозможный по определению мнение
06:31
Модный французский маникюр осень-зима 2019-2020: тренды, 40 фото Фото
06:04
С Днем шахтера 2019 – открытки живые и поздравления прикольные Фото
05:43
Украина завоевала "золото" на юниорском чемпионате мира по плаванию Видео
05:29
Двойной удар Нибиру: пришельцы "грохнут" Землю 30 августа - уфологи Видео
05:00
Глава МИД Литвы заговорил на украинском Видео
04:30
СМИ назвали неожиданную кандидатуру на место Луценко Видео
04:04
"Робот покончил с собой": Союз с Федором на борту не смог пристыковаться к МКС Видео
03:38
Порноактриса лукаво и пошло засветила тело на откровенных снимках Фото
03:14
Как похудеть без диет: найден простой способ
02:52
Ученые назвали критический возраст для контроля за давлением
02:47
Гонка вооружений: разочарованный Путин припугнул мир новыми ракетами Видео
02:20
Революция в России: эксперт сказал, кто может стать альтернативой Путину
01:55
Во Львове коп сбил на пешеходном переходе двух женщин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять