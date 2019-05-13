Билал Ассани

13 мая 2019, 15:22

Французский певец, видеоблогер, представитель Франции на Евровидении 2019.

Билал Хассани
Билал Ассани / instagram.com/iambilalhassani

Дата рождения: 9 сентября 1999 года, Париж, Франция. 

Детство и образование

Билал родился в Париже, Франция. Его мать - француженка, отец - марокканец родом из Касабланки, который сейчас проживает в Сингапуре. 

Билал - второй ребенок в семье, у него есть старший брат Таха, который родился в 1995 году.

Ассани начал петь еще в пятилетнем возрасте, малыш исполнял композиции для своей семьи, которая его всячески в этом поддерживала.

В 2017 году Билал окончил Парижский лицей с литературным уклоном.

  • Билал Хассани instagram.com/iambilalhassani
  • Билал Хассани instagram.com/iambilalhassani
  • Билал Хассани instagram.com/iambilalhassani
  • Билал Хассани instagram.com/iambilalhassani
  • Билал Хассани instagram.com/iambilalhassani
  • Билал Хассани instagram.com/iambilalhassani

Творческая деятельность

В возрасте 15 лет парень увлекся творчеством Кончиты Вурст, которая выиграла Евровидение в 2012 году, и решил пойти по стопам кумира.

Так, Билал участвовал в вокальном телевизионном шоу 2 сезона The Voice Kids во Франции, где исполнил победную песню Кончиты Вурст Rise Like a Phoenix.

К Билалу повернулись три тренера, он пошел в команду известного певца и композитора Патрика Фьори. К сожалению, юный артист покинул проект после баттлов.

Известности Билалу добавил и его видеоблог на YouTube. Первое видео артист выложил 27 ноября 2015 года после участия в песенном шоу.

На своем канале Билал стал делать каверы, обозревать новинки косметики, рассказывать о своей жизни и делиться плейлистами со своими любимыми песнями.

Парень с андрогинной внешностью, который не скрывает своей ориентации, наносит макияж и носит парики, быстро обрел популярность.

Евровидение 2019

В декабре 2018 года стало известно, что Билал, которого называют "второй Кончитой Вурст", стал участником национального отбора во Франции на Евровидение 2019.

В январе 2019 года Билал выступил в первом полуфинале с песней Roi, авторами которой стали участники группы Madame Monsieur, представители Франции на Евровидении 2018.

26 января 2019-го Билал выступил в финале нацотбора Destination Eurovision, и занял первое место, набрав 50 баллов от жюри и 150 от зрителей.

Так, Ассани обошел семь конкурентов и стал представителем Франции на Евровидении 2019, который состоится с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, Израиль.

Букмекеры прогнозируют, что Билал войдет в тройку финалистов Евровидения, и завоюет бронзу конкурса.

12 мая в Тель-Авиве, Израиль, на площади Хабима состоялась грандиозная церемония открытия 64-го по счету песенного конкурса Евровидение 2019.

Артист появился на оранжевой дорожке в белом платье с длинным шлейфом, длинноволосом парике практически до пояса и необычным макияжем: артист украсил лицо жемчугом. 

Билал Хассани
Билал Хассани / Reuters
Билал Хассани
Билал Хассани / Reuters

Личная жизнь 

23 июня 2017 года Билал совершил каминг-аут - публично заявил в социальных сетях о своей гомосексуальности.

Нестандартный образ андрогина: яркий макияж, манерное поведение и длинные волосы стали причиной многочисленных угроз и травли со стороны соотечественников. Начиная с декабря 2018 года, Билал стал жертвой киберпреступлений и подвергался расистским и гомофобным атакам и угрозам смерти.

Билал Ассани
Билал Ассани с братом Таха / instagram.com/iambilalhassani

После этого организации Urgence Homophobie и Stop Homophobie объединили свои усилия, чтобы подать в суд на всех, кто оскорблял, подвергал дискриминации или угрожал ему в социальных сетях.

По данным на 27 января 2019 года обе организации уже определили 1500 оскорбительных, дискриминационных или ненавистных комментариев, из-за его сексуальной ориентации и внешнего вида. Ассани подал жалобу на тех, кто угрожал и угрожает ему. Обидчиков могут осудить, сославшись на "оскорбления, разжигание ненависти, насилия и угрозы гомофобии".

Билал Ассани
Билал Ассани без макияжа и парика / instagram.com/iambilalhassani

У Билала есть своя коллекция париков, и каждый из них имеет свое название. Например, белый длинноволосый парик для оранжевой дорожки Евровидения артист назвал Виви. 

  • Билал Хассани https://www.instagram.com/iambilalhassani/
  • Билал Хассани https://www.instagram.com/iambilalhassani/
  • Билал Хассани https://www.instagram.com/iambilalhassani/
  • Билал Хассани https://www.instagram.com/iambilalhassani/
  • Билал Хассани https://www.instagram.com/iambilalhassani/
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Билал Хассани
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