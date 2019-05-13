Мужчины на каблуках и в платьях и пародия на Maruv: как прошла церемония открытия Евровидения 2019: яркие фото

13 мая 2019, 10:14

41 делегация стран-участников появилась на оранжевой дорожке.

Билал Хассани
Францию в этом году представит Билал Хассани - 19-летний блогер-андрогин / Reuters

12 мая в Тель-Авиве, Израиль, на площади Хабима состоялась грандиозная церемония открытия 64-го по счету песенного конкурса Евровидение 2019.

На оранжевую дорожку вышли 41 представитель страны-участницы, поразив мир как изысканными нарядами, так и эпатажными образами.

Победительница Евровидения Нетта Барзилай, которая и привезла конкурс в свою страну благодаря песне Toy, появилась на публике в белом мини-платье в бельевом стиле с огромным шлейфом, который несли три девушки. Наряд певицы был усыпан мини-бананами, а волосы Нетта покрасила в желтый цвет.

Нетта Барзилай
Нетта Барзилай появилась в необычном наряде / Reuters
Нетта Барзилай
Нетта Барзилай покрасовалась в мини-платье / Reuters

Отличилась на оранжевой дорожке представительница Кипра Тамта – девушку в соцсетях прозвали "недо-Maruv", так как она вышла в сопровождении четырех парней в белом в наряде с БДСМ-наклонностями: синем мини-платье, стильными очками со стразами и в черных лаковых стрипах.

Тамта, Евровидение, Кипр
Представительница Кипра Тамта появилась в мини-платье и стрипах / Reuters

Еще больше взглядов к себе приковывала делегация из Исландии – группа Hatari, которую в сети называют "смесью Rammstein и Maruv". Артисты светили полуголыми телами, прикрытыми нарядами в красно-черном цвете: кружевными полупрозрачными платьями и боди, кожаными куртками и необычными аксессуарами: маске с огромными шипами, стеками и плетками, чокерами с шипами. Особое внимание к себе привлек участник коллектива, который оделся в полупрозрачный гольф, кожаный корсет и длинную юбку. Образ он дополнил красными стрипами, колготами в сетку и черными линзами.

Хатари
Группа из Исландии Хатари поразила публику эпатажным выходом / Reuters
Хатари
Артист из группы Хатари привлек к себе внимание папарацци / Reuters

Не менее эффектно выглядел 19-летний блогер-андрогин из Франции Билал Хассани. Артист появился на оранжевой дорожке в белом платье с длинным шлейфом, длинноволосом парике практически до пояса и необычным макияжем: артист украсил лицо жемчугом. Кроме того, Билал рассказал, как назвал свой белокурый парик – Виви.

Билал Хассани
Билал Хассани покрасовался в платье с длинным шлейфом / Reuters

Представитель Португалии Конан Осирис устроил на оранжевой дорожке заводные танцы со своим спутником - танцором и участником номера на сцене Евровидения. Артисты были одеты в стиле Инь Ян: в черное и белое платья.

Конан Осирис
Конан Осирис представит Португалию в Тель-Авиве / Reuters

Отметим, что российская делегация Сергея Лазарева во главе с Филиппом Киркоровым появилась очень скромно в неброских для поп-короля нарядах: и Лазарев, и Киркоров выбрали для появления на оранжевой дорожке яркие пиджаки на черную рубашку, черные брюки и туфли в тон.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев и Филипп Киркоров появились в ярких пиджаках / Reuters
Сергей Лазарев
Российская делегация на оранжевой дорожке Евровидения / Reuters

Если вы пропустили церемонию открытия Евровидения 2019, предлагаем посмотреть запись с оранжевой дорожки в Тель-Авиве.

Ранее Главред собрал все, что известно о песенном конкурсе Евровидение 2019.

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Евровидение-2019
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