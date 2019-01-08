Россия отказалась от услуг Украины по созданию стыковочных систем для МКС

В РФ отказались от услуг Украины по МКС / ruscosmos.narod.ru

Российская компания "Российские космические системы" заявила о том, что больше не нуждается в украинских комплектующих по созданию систем для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту МКС.

"В 2018 году НИИ точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг "Российские космические системы") завершил производство и успешно провел приемо-сдаточные испытания новой цифровой аппаратуры "Курс-МКП". Это новейшая система для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту МКС", - сказано в сообщении пресс-службы компании.

В РКС утверждают, что новая аппаратура значительно превосходит по точности и энергоэффективности аппаратуру, которая эксплуатируется на МКС сегодня, передает УНИАН.

"Объекты "Курс-МКП" состоят из конструктивно законченных модулей. Конструкция позволяет использовать аппаратуру и в герметичных отсеках МКС, и в условиях возможной разгерметизации, что гарантирует бесперебойную работу системы", - резюмировали в "Российских космических системах".

Справка: система "Курс" в разных модификациях успешно используется в космической технике с 1986 года. Аппаратура разработана в Украине на киевском предприятии "Элмис". С 2002 года аппаратура производится в России с использованием украинских комплектующих.

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