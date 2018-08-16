"Шасси и фанерный муляж". Сотрудник "Южмаша" высмеял "перемогу" о новейшем украинском оружии

Прототип пресловутого "Сапсана" / "Укроборонпром"

Специалист, трудящийся на легендарном ракетно-космическом предприятии «Южмаш» (Днепр) Алексей Василенко назвал «Сапсан» (новый украинский ракетный комплекс) «шасси с установленным на нем фанерным муляжом».

На своей странице в Facebook Василенко жестко раскритиковал ранее озвученные военным экспертом и директором компании Defens Express Сергей Згурцом сведения о том, что презентация «Сапсана» состоится в Киеве на параде в честь Дня независимости Украины.

"Фиксируем первое пробитие дна - специалист обоср*лся и потерял мое уважение. Почему обоср*лся? Просто процитирую свой комментарий: "ОТРК Сапсан? Нет такого ОТРК. Просто не существует. Ни в железе, ни в рабочей документации. И даже производство под него не подготовлено. ОТРК "Гром", который ни разу не Сапсан, делается не для ВСУ и не за деньги Минобороны, тоже не существует, даже в опытном экземпляре", − написал сотрудник «Южмаша».

Однако на этом свою критику Василенко не стал прекращать и "прошелся" по другим источникам информации о "Сапсане".

"Один профильный аэрокосмический портал сегодня публикует ссылку на опять же профильный оборонно-промышленный и оружейный блог, где на чистом английском, но без ссылки на источник, сообщается о том, что на параде будет-таки новый тактический ракетный комплекс с дальностью не то до 300 километров, не то до 500 километров. Название комплекса не указали, но цифры по дальности дают понять, что речь идет соответственно не то о "Громе-2", не то о "Сапсане". На самом деле это разные комплексы и путать их может только дилетант. Объединяет их то, что оба они не существуют. Если что и можно показать, то это шасси с установленным на нем фанерным муляжом а-ля "Армата-на-Красной-площади (распиаренный росСМИ новый танк РФ – "Главред")".

/ Facebook

Напомним, ранее сообщалось о том, что секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет.