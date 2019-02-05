Аналитик объяснил, почему гривна серьезно укрепилась

5 февраля 2019, 21:20

На курс гривны повлиял спрос на украинские облигации внутреннего госзайма, сообщил эксперт.

Аналитик утверждает, что гривна серьезно укрепилась из-за активного захода в страну иностранной валюты
Гривна серьезно укрепилась из-за активного захода в страну иностранной валюты, утверждает аналитик / Reuters

В Украине гривна в последнее время серьезно укрепилась по отношению к доллару и евро благодаря тому, что в страну активно заходит иностранная валюта.

Нерезиденты активно покупают облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые предлагает Министерством финансов, рассказал старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин Апострофу.

По его словам, высокий спрос на облигации связан с тем, что доходность бумаг "очень даже привлекательная" (средневзвешенный уровень доходности гривневых ОВГЗ, проданных в конце декабря, составлял 20% годовых, а долларовых — 7,25%).

"…с начала года объем ОВГЗ, который находится в распоряжении нерезидентов, вырос на 85%", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что украинский Национальный банк снова укрепил позиции нашей валюты во вторник, 5 февраля, повысил курс гривны на десятки копеек по отношению к западным валютам. Курс доллара снизился на 21 копейку, а евро "обеднел" на 30 копеек

Напомним, в законопроекте о бюджете Украины на 2019 год, в утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.

Справка. Нерезидентами называют юридические и физические лица, которые работают в одной стране, но зарегистрированы в другом государстве и ведут свою деятельность, опираясь на законы своей родины.

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