Доллар и евро "обеднели": обнародован курс валют в Украине на среду

Нацбанк на десятки копеек снизил курс доллара и евро к гривне / 1zoom.ru

Украинский Национальный банк снова укрепил позиции нашей валюты во вторник, 5 февраля, повысил курс гривны на десятки копеек по отношению к западным валютам.

Курс доллара снизился на 21 копейку, а евро обеднел на 30 копеек.

На среду, 6 февраля, НБУ решил установить такой курс американской и европейской валюты к гривне:

1 доллар — 27,21 грн (5 февраля — 27,42);

1 евро — 31,08 грн (31,38).

Напомним, 26 ноября 2018 года старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб выразил мнение, что в Украине курс доллара может подскочить из-за обострения агрессии РФ в отношении нашей страны.

В Киеве в тот же день в ряде обменных пунктов курс американской валюты подскочил к психологической отметке в 29 гривен за "зеленый", но через несколько дней откатился от нее.

В законопроекте о бюджете Украины на 2019 год, в утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.