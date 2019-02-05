Доллар и евро "обеднели": обнародован курс валют в Украине на среду

5 февраля 2019, 18:22

Нацбанк серьезно укрепил курс гривны к американской и европейской валютам.

НБУ на десятки копеек снизил курс доллара и евро к гривне
Нацбанк на десятки копеек снизил курс доллара и евро к гривне / 1zoom.ru

Украинский Национальный банк снова укрепил позиции нашей валюты во вторник, 5 февраля, повысил курс гривны на десятки копеек по отношению к западным валютам.

Курс доллара снизился на 21 копейку, а евро обеднел на 30 копеек. 

На среду, 6 февраля, НБУ решил установить такой курс американской и европейской валюты к гривне: 

1 доллар — 27,21 грн (5 февраля — 27,42);

1 евро — 31,08 грн (31,38).

Напомним, 26 ноября 2018 года старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб выразил мнение, что в Украине курс доллара может подскочить из-за обострения агрессии РФ в отношении нашей страны.

В Киеве в тот же день в ряде обменных пунктов курс американской валюты подскочил к психологической отметке в 29 гривен за "зеленый", но через несколько дней откатился от нее.

В законопроекте о бюджете Украины на 2019 год, в утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Доллар гривна евро НБУ курс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:49
Нардеп рассказал о желании черниговцев избить Порошенко
19:32
"Вшивые грязные лапти прут к нам": в Керчи призвали закрыть Крымский мост для переселенцев из РФ Видео
19:22
Украинскому избирателю говорят: "Ты лох, поэтому голосуй нас" мнение
19:20
За счет госбюджета: в Раде предложили "списать" украинцам все долги по ЖКХ
19:01
"Слон против Руслана": Россия создает аналог украинского Ан-124 – СМИ
18:49
"Сам себе подложил свинью": энергоэксперт объяснил, кто выиграл от разборок Газпрома и Нафтогаза Видео
18:45
Порошенко прокомментировал отстранение Супрун
18:22
Доллар и евро "обеднели": обнародован курс валют в Украине на среду Видео
18:20
"Порношик и BDSM": в интернет выложили эротические снимки фотографа Vogue и Playboy Фото
18:11
Вятрович рассмотрел в отстранении Супрун "российскую агрессию"
17:54
"На батюшку похож": Олег Винник обновил образ, опубликовано фото Видео
17:45
ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты Украины
17:41
У Яценюка прокомментировали открытие дела против Медведчука
17:24
Гибель Марины Поплавской: в полиции назвали причину смертельного ДТП Видео
17:13
Социологи Порошенко начали обзвон киевлян с вопросами по выборам - СМИ
16:58
"Обнаженка с лукавым взглядом": Супермодель Ратаковски завела фанатов фото с голой грудью
16:40
Против похваставшейся открытием уголовных дел ГПУ открыли уголовное дело - СМИ
16:39
"Смотрящий Порошенко": СМИ узнали, кто взялся "спасать" Супрун
16:26
Мини-платье и нижнее белье: Даша Астафьева показала пикантные снимки с новой фотосессии
16:15
Экс-вице-премьер РФ назвал единственный способ возврата Крыма Украине
16:09
Порошенко порадовался, что миллионы безработных украинцев не сместили его с поста
16:02
"Лес, нимфы и эротика": В Сеть "залили" снимки обнаженных красоток на лоне природы Фото
15:57
Беларусь вооружает пограничников и усиливает охрану границы с Украиной
15:53
"Возможны сюрпризы": названа дата новой пресс-конференции Януковича Видео
15:51
Порошенко за год в 82 раза увеличил свои доходы – Тимошенко Видео
15:48
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики Видео
15:42
В Гепрокуратуре объяснили уголовные дела против Медведчука
15:23
Порошенко осадил ОБСЕ
15:15
"Атака коррупционеров": в Сети жестко раскритиковали решение суда по Супрун
15:02
В полупрозрачном платье с кристаллами: Елена Кравец покрасовалась в дерзком образе
14:48
Госдума натравила прокуратуру на Apple из-за карты с украинским Севастополем
14:39
Генпрокуратура завела дело против "друга России" Медведчука Видео
14:28
"Ошибка государственного масштаба": Макаревич высказался о войне России против Украины
14:17
На Киевщине иномарка убила двух парней-студентов
14:03
Российскую телеведущую Ивлееву пограничники "завернули" на границе Украины
13:53
"Мокрый снег, гололед": власти Киева предупредили о непогоде Видео
13:45
На Донбассе в жутком ДТП на подъезде к КПВВ Марьинка погибли пятеро Фото
13:28
ПЦУ – нелегитимная: Лавров выдал перл о "глумлении над историей" Видео
13:13
"Малыш Арни": Гора из "Игры престолов" удивил сеть фото со Шварценеггером
13:00
В Европарламенте рассказали, почему Россия не может считаться стратегическим партнером Европы
12:42
Суд запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава: опубликован документ Фото
12:40
"Мой путь не каждый пожелает для себя": главные тезисы последнего интервью Децла Видео
12:37
"Под российское ярмо": Порошенко проник в суть планов Путина по Украине Видео
12:33
Санкции не дают эффекта: в Германии предложили отложить вопрос по Крыму Видео
12:28
НФ требует повторного ареста активов Захарченко
12:24
Венесуэла стала "черной дырой" для России – эксперты
12:10
Восточный гороскоп 2019 по дате и году рождения: кого ждут деньги, а кого – любовь Видео
11:59
"Крутились как могли": на Киевщине полицейские спионерили и продали машину на евробляхах
11:31
"Кончайте тихо": в киевском университете преподавателя обвинили в сексуальных домогательствах
11:28
В Раде инициируют обращение к НАТО о предоставлении Украине плана действий
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться