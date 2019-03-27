В мире начинается "азиатская эпоха" - Financial Times

27 марта 2019, 08:53

Выигрышное сочетание интеграции с мировой экономикой посредством торговли и прямых иностранных инвестиций в человеческий и физический капитал, а также разумной макроэкономической политики, способствовало экономическому скачку в Азии.

Азия
Азия / Центр Семья

Экономисты, политологи и эксперты на развивающихся рынках десятилетиями говорили о наступлении азиатской эпохи, которая, предположительно, станет переломным моментом и превратит континент в новый центр мира. Об этом идет речь в материале Financial Times, перевод которого публикует Главред.

В Азии уже проживает более половины населения мира. По данным ООН, из 30 крупнейших городов мира 21 находится в Азии. К следующему году Азия также станет домом для половины среднего класса в мире – это люди с ежедневным доходом на душу населения от 10 до 100 долларов по паритету покупательной способности в 2005 году (ППС).

Читайте такжеПутин превращает Россию в Азию, спасти от этого ее может только УкраинаПо данным LMC Automotive, с 2007 года азиаты покупают больше легковых и грузовых автомобилей, чем в любом другом регионе мира - примерно к 2030 году они будут покупать столько же автомобилей, сколько весь остальной мир вместе взятый.

"Теперь азиатский континент находится в центре мировой экономической активности", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на последнем ежегодном собрании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. – Это стало главным двигателем роста в мире. Фактически, мы сейчас переживаем то, что многие называют азиатским веком", - сказал он.

Financial Times подсчитала и обнаружила, что азиатские экономики, согласно определению ООН по торговле и развитию Unctad, превзойдут экономики всех стран мира в 2020 году. Цифра указывают, что азиатский век начнется в следующем году.

Чтобы сделать свои расчеты, британское издание изучило данные МВФ, основанные на валовом внутреннем продукте, с учетом разницы в ценах в разных странах. Этот метод, который оценивает экономику по ППС, считается наиболее эффективной мерой оценки, поскольку учитывает то, что люди действительно могут купить в развивающихся странах, где цены зачастую дешевле. Даже по рыночной обменной стоимости на Азию по-прежнему приходится 38% мирового производства, по сравнению с 26% в начале 2000-х годов.

Читайте такжеРоссия усиленно вооружает Азию – Channel News AsiaЧто стоит за экономическим взлетом Азии? Подъем Китая и Индии объясняет большую часть этой тенденции. В настоящее время Китай по ППС является более крупной экономикой, чем США, на его долю приходится 19% мирового производства в 2019 году, что более чем вдвое превышает 7%, зафиксированных в 2000 году. В настоящее время Индия является третьей по величине экономикой в ​​мире, ВВП которой примерно вдвое превышает ВВП Германии или Японии. Кстати, экономика этих двух стран в 2000 году была выше, чем в Индии на основе ППС.

Грядущее вступление мира в азиатский век наступает не только из-за роста в КНР и Индии, но и благодаря росту среди малых и средних стран. Индонезия, например, находится на пути к тому, чтобы в 2020 году стать седьмой по величине экономикой в ​​мире по ППС, а к 2023 году превзойдет Россию как шестую экономику мира по величине. Вьетнам, одна из самых быстрорастущих экономик Азии, с 2000 года обогнал 17 стран в рейтинге экономик по ППС, включая Бельгию и Швейцарию. Филиппины в настоящее время являются более крупной экономикой, чем Нидерланды, в то время как Бангладеш обогнал 13 других стран за последние 20 лет.

Читайте такжеСтраны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной АзииВсплеск Азии начался с послевоенного экономического подъема в Японии и представляет собой возвращение к исторической норме. Азия доминировала в мировой экономике большую часть истории человечества вплоть до ХІХ века. "Примерно в конце XVII века Европа с восхищением и завистью смотрела на Азию, которая сконцентрировала тогда более двух третей мирового валового внутреннего продукта и три четверти населения мира", - утверждает Андреа Колли, профессор экономической истории в Университете Боккони в Италии.

Затем, в течение трех столетий, позиции Азии в мире пошатнулись, когда западные экономики начали развиваться, опираясь на то, что ученые называют научной революцией, просвещением и промышленной революцией. "В ХІХ веке Азия была преобразована из мирового производственного центра в классический слаборазвитый регион, экспортирующий сельскохозяйственные товары", - рассказывает Боб Аллен, профессор экономической истории в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби.

Но в последние десятилетия эта тенденция круто изменилась. Резкий рост Японии и Южной Кореи, первых стран Азии, которые догнали Запад, был омрачен китайским взлетом после введения в стране рыночных реформ Дэн Сяопина в конце 1970-х годов.

Всего за пару поколений "выигрышное сочетание интеграции с мировой экономикой посредством торговли и прямых иностранных инвестиций в человеческий и физический капитал и разумную макроэкономическую политику" способствовало экономическому скачку в Азии. За последние 50 лет сотни миллионов людей в Азии были выведены из нищеты, и многие азиатские экономики перешли к среднему уровню развития или продвинутому экономическому статусу, согласно данным Всемирного банка.

Читайте такжеКитай не считает Россию партнером номер один в АзииАзия, конечно, остается беднее остального мира, но разрыв сокращается. ВВП на душу населения в Китае по ППС все еще составляет лишь одну треть от ВВП США и около 44% от ВВП ЕС. А ВВП на душу населения в Индии по ППС составляет всего около 20% от ВВП ЕС.

Но, начиная с 2000 года разрыв между Индией и Китаем в отношении доходов на душу населения с США и Европой резко сократился. За этот период Китай стал почти в 5 раз богаче, чем средний показатель производства на душу населения в странах Африки к югу от Сахары. В середине 1990-х годов эти два региона еще находились на одинаковом уровне. В любом случае, Азия собирается вновь занять центр мировой экономической сцены. Когда это произойдет, "мир вернется на круги своя".

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