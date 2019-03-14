Япония "капитулирует" перед Россией в переговорах за Курилы - The Japan Times

Владимир Путин и Синдзо Абэ / kremlin.ru

5 марта первый заместитель министра иностранных дел Такео Мори и его коллега Игорь Моргулов встретились в Москве, чтобы продолжить переговоры по мирному договору между Россией и Японией. Это была вторая встреча после того, как в конце 2018 года между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Владимиром Путиным были согласованы новые рамки для переговоров. Мало что было обнародовано о деталях переговоров, однако в японских СМИ широко освещается стремление Абэ заключить общее соглашение, когда Путин приедет в Японию на саммит G-20 в июне. Что будет включать в себя такое мирное соглашение и может ли оно быть достигнуто, - пишет Джеймс Браун, профессор политологии в Университете Темпла (США) в своей статье на страницах японского издания The Japan Times. Главред публикует перевод материала.

Читайте такжеПочему Путин отдаст КурилыПервоочередной задачей для японской стороны является то, что в документе рассматривается спор между странами о Северных территориях, которые в России известны как Южные Курилы. Именно эти спорные острова помешали заключению мирного договора, поскольку Япония требует решить спорный статус территорий.

Традиционно Япония призывала к возвращению всех четырех спорных островов, однако все изменилось в ноябре 2018 года, когда Абэ и Путин договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе совместной декларации 1956 года. Этот документ гласит, что Москва передаст острова Хабомаи и Шикотан Японии после заключения мирного договора. Однако в нем ничего не говорится о больших островах Эторофу и Кунашири. Соглашение, таким образом, показывает, что Абэ готов согласиться на сделку, даже если эти два маленьких острова составляют всего 7% спорной территории.

Таким образом, предполагаемый мирный договор будет признавать суверенитет России над Эторофу и Кунашири, а суверенитет Японии – над Хабомаи и Шикотан. Такое соглашение уже представляет собой серьезную уступку со стороны Абэ, однако, как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, даже заключение мирного договора, не означает автоматической передачи двух островов. Потребуется много времени, чтобы определить, как и когда будет осуществляться передача. Это особенно важно в случае с Шикотаном, население которого составляет более 3 тысяч человек.

Читайте такжеПереговоры Путина о Курилах - урок для УкраиныПодход, который администрация Абэ демонстрирует, можно назвать Кавана-2. Первоначальное предложение Кавана было сделано премьер-министром Японии Рютаро Хасимото президенту России Борису Ельцину на саммите в Каване в апреле 1998 года. Оно предполагало демаркацию границы и разрешение для России управлять территорией на определенный период времени. Это позволило бы осуществить плавный переход и предотвратить внезапное нарушение условий жизни русских островитян.

Разница в том, что первоначальное предложение Кавана предусматривало суверенитет над всеми четырьмя островами, закрепленными за Японией, тогда как в Кавана-2 будут признаны права Японии только на Шикотан и Хабомаи. Помимо территориального спора, можно ожидать, что предлагаемый мирный договор будет охватывать широкие аспекты двусторонних отношений, включая вопросы безопасности.

Япония и Россия обсуждают потенциальный пункт мирного договора, который обязывает стороны не участвовать во враждебных военных действиях друг против друга. Это должно смягчить опасения Москвы по поводу того, что Япония может помочь своему союзнику (США) предпринять агрессивные действия против России. Абэ также пообещал Путину, что базы США не будут размещены на переданных территориях. Похоже, Абэ полагает, что включение этого пункта и его готовность согласиться только на два острова будет достаточным для достижения прорыва в переговорах. А, на самом деле, остаются серьезные препятствия для мирного договора.

Во-первых, по мере того как позиция Японии смягчается, позиция России ужесточается. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно требует, чтобы в качестве первого шага Япония признала результаты Второй мировой войны, включая суверенитет России над всеми спорными островами.

Более того, даже если Абэ удастся заключить сделку с Россией, он может столкнуться с негативной реакцией внутри страны. Это потому, что правительство Абэ просто перестало говорить о возвращении четырех островов и теперь избегает разговоров об островах как о "неотъемлемой территории" в рамках "незаконной оккупации". Когда представители японской оппозиции и журналисты оспаривают это, министры правительства Абэ отвечают, что они не могут обсуждать детали текущих переговоров.

Читайте такжеПочему Путину так важно отдать Курилы ЯпонииСоцопрос Nikkei, проведенный в январе 2019 года показал, что только 11% японцев готовы согласиться на передачу двух островов. Эта цифра, вероятно, была бы еще ниже, если бы респонденты понимали, что в соответствии с концепцией Кавана-2 даже Шикотан и Хабомаи не могут быть переданы под контроль Токио в течение ближайших 10 лет.

В этих обстоятельствах далеко не очевидно, что японский парламент согласится ратифицировать мирный договор. Более того, шансы Абэ добиться ратификации, несомненно, уменьшаются, поскольку срок его полномочий истекает в 2021 году.

В целом, Абэ сделал отношения с Россией приоритетом, и он, очевидно, по-прежнему привержен выполнению своего обещания решить вопросы мирного договора до истечения срока полномочий. Однако, когда детали предлагаемого мирного договора стали известны широкой публике, существует огромный риск, что его не признает японское общество.