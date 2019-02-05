Япония не будет называть Россию оккупантом на Курилах

Курильские острова / Вокруг света

Участники митинга в честь "Дня северных территорий" в Японии могут отказаться от жестких формулировок в отношении РФ. В декларации митинга четыре спорных острова не будут называться "незаконно оккупированными" Россией - фраза, которая использовалась в прошлые годы на ежегодных митингах в соответствии с позицией правительства Японии.

Ежегодный митинг 7 февраля, посвященный Дню северных территорий, организован представителями государственного и частного секторов. Премьер-министр Синдзо Абэ присутствовал на митинге в прошлом году и, как ожидается, сделает это и в текущем, сообщает South China Morning Post.

Источники журналистов сообщили, что организаторы внимательно следят за развитием переговоров и склоняются к мнению, что им следует избегать использования терминов, которые могут спровоцировать Россию.

В заявлении на прошлогоднем митинге говорилось, что участники "больше не могут мириться с тем, что этот вопрос остается нерешенным", но такие формулировки также могут быть удалены из текста декларации участников митинга 2019 года.

7 февраля в Японии, начиная с 1981 года, неофициально отмечают "День северных территорий" в честь заключения Трактата о торговле и границах, подписанного Японией и Российской империей. Согласно документу, Японии переходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями.

Читайте такжеПереговоры Путина о Курилах - урок для УкраиныЯпония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй Мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить Мирный договор "без всяких предварительных условий". Абэ назвал такое предложение неприемлемым.

Позже лидеры России и Японии поручили своим помощниками главам МИД двух стран интенсифицировать переговоры по Мирному договору на основе Декларации 1956 года.

Переговорный процесс, связанный с проблематикой Мирного договора, стартовал в Москве 14 января.

Ранее в ходе прений в нижней палате парламента премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал южные Курильские острова японской территорией.