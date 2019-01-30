КурилыНаши: Абэ назвал Курильские острова исконными территориями Японии

Синдзо Абэ назвал Курильские острова исконными японскими / фото: News.cn

В ходе прений в нижней палате парламента премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал южные Курильские острова японской территорией.

"Северные территории — это наши исконные территории. Изменений в этой позиции нет", — цитирует его агентство Kyodo News.

Абэ уточнил, позиция Японии заключается в том, чтобы сначала установить принадлежность "всех четырех островов", а затем на этой основе заключить мирный договор с Россией.

Читайте такжеВсе дело в Украине: эксперт пояснил, отдаст ли Россия КурилыНапомним, российский публицист Леонид Радзиховский заявил, что Япония начала так активно настаивать на частичной передаче части Курильских островов из-за политической слабости президента РФ Владимира Путина в данный момент.

"...вся история с Курилами зашла в сакральный тупик, как с Крымом, который тоже никто не хочет отдавать или признавать отдачу. Никто же не может сказать: "Да Бог с ним, с Крымом". Проехали и проехали. Есть вещи, которые являются сакральными. Вот территориальные споры являются сакральными. Но японцы почувствовали слабость России и стали давить", – пояснил Радзиховский.