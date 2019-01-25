Все дело в Украине: эксперт пояснил, отдаст ли Россия Курилы

25 января 2019, 17:27

Япония сегодня занимает достаточно предательскую позицию по отношению к Украине, напомнил политолог.

Курилы, Россия
Отдаст ли Россия Курилы – эксперт

Вопрос частичной передаче части Курильских островов Японии активизировался именно сейчас, потому что для России очень важно, чтобы Япония не встала в полный рост на защиту Украины.

Об этом заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин во время чата на Главреде.

"Япония сегодня занимает достаточно предательскую позицию по отношению к Украине. Она не выступила открыто против России, не провела соответствующие решения и заявления о поддержке позиции Украины и осуждению действий Российской Федерации", – напомнил политолог.

Читайте такжеПереговоры Путина о Курилах - урок для УкраиныПо его словам, Россия обещает японцам, что если они и дальше не будут открыто поддерживать Украину деньгами, технологиями, инвестиционными вливаниями, дипломатическими и внешнеполитическими способами, то она готова обсуждать с Японией передачу этих четырех островов.

"Но Москва как всегда врет и просто водит за нос японцев. Японцы – тупые, у них текут слюни, и они думают, что переиграют Россию. На самом деле, у России одна цель – Япония не должна стать стратегическим союзником Украины в борьбе против России", – резюмировал Соскин.

Напомним, российский публицист Леонид Радзиховский заявил, что Япония начала так активно настаивать на частичной передаче части Курильских островов из-за политической слабости президента РФ Владимира Путина в данный момент.

"...вся история с Курилами зашла в сакральный тупик, как с Крымом, который тоже никто не хочет отдавать или признавать отдачу. Никто же не может сказать: "Да Бог с ним, с Крымом". Проехали и проехали. Есть вещи, которые являются сакральными. Вот территориальные споры являются сакральными. Но японцы почувствовали слабость России и стали давить", – пояснил Радзиховский.

Ранее одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил, что согласно новому плану Запада, Украина получит четыре областных города РФ (вероятно, вместе с самими областями) – лишившись при этом Львова (его Запад дарит Польше).

"Теперь остался "хьюстонский проект". Это о чем? Разделить нынешнюю Россию, вот сегодняшнюю. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам — Курилы, эстонцам — часть Псковской области, Польша Львов заберет", – перечислил политик.

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Россия Украина Япония Курильские острова Олег Соскин
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