Переговоры Путина о Курилах - урок для Украины

Синдзо Абэ и Владимир Путин / kremlin.ru

"Владимир Путин откровенно дал понять Синдзо Абэ, что тот зашел слишком далеко в своих ожиданиях по поводу двух островов Курильской гряды, а главное — увлек за этими ожиданиями всю Японию" - констатировала московская газета "Коммерсантъ" на следующий день после приезда японского премьер-министра в российскую столицу.

После переговоров президент России и премьер-министр Японии практически не упомянули вопрос Курильских островов на совместной пресс-конференции после двухчасовой встречи. Но даже эта совместная пресс-конференция - уже большой прогресс. Министр иностранных дел Японии Таро Коно, который побывал в российской столице незадолго до своего премьер-министра, вообще отказался от совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. И, вероятно, по очень простой причине - ему нечего сказать об островах.

Если быть точным, придётся признать, что российский президент Владимир Путин ни разу не обещал японской стороне поступиться островами. Он сказал, что Россия и Япония должны заключить мирный договор без всяких предварительных условий. В Токио из этого призыва сделали простой вывод - момент, на который японцы рассчитывали с 2014 года, наконец-то наступил, российский президент осознал, что ему необходимо продемонстрировать, какой он конструктивный переговорщик и хочет подписать мирный договор. А мирный договор можно подписать на основании Токийской декларации 1956 года, которая подразумевает возвращение двух островов из четырёх. И, разумеется, начать консультации относительно оставшихся. Эффективное, историческое завершение премьерства Синдзо Абэ, демонстрация правильности его курса на нормализацию отношений с Москвой путём развития хороших личных отношений с Путиным! Читайте такжеЭкономист рассказал, какие территории отойдут Украине после распада России

А только Путин может мыслить совершенно иначе. Вопрос не в том, что он думает о необходимости улучшения своего имиджа переговорщика, а в том, что он видит: политическое время его японского визави истекает и в этом цейтноте Абэ может пойти на политические уступки - вроде заключения мирного соглашения с Россией без возвращения ею Курильских островов. Абэ считает, что мирный договор - путь к возвращению северных территорий, Путин уверен, что мирный договор - путь к отказу Японии от Курил. Именно в этом - очевидное непонимание между Москвой и Токио.

И как только японцы стали говорить о своих пожеланиях вслух - то есть объяснять, какими могли бы быть гарантии для проживающих на островах российских граждан и призывать американцев присоединиться к процессу обсуждения процесса подписания мирного договора, то немедленно услышали из Москвы, что территориями Россия не торгует, в американском участии не нуждается, а Япония для начала должна была бы внести изменения в собственную конституцию и отказаться от северных территорий. И этот окрик может свидетельствовать только об одном: Кремль пытался заманить Абэ в дипломатическую ловушку, Абэ в ловушку не попал, но и возвращения островов не добился. И теперь российскому президенту и японскому премьеру придётся делать хорошую мину при плохой игре: и ситуацию не ужесточать, и вопрос о согласии обходить стороной.

Почему Путину так важно отдать Курилы Японии

Курильская история для нас - не просто чужой дипломатический опыт. Это наш дипломатический опыт на будущее, потому что Украина в любой момент может оказаться в такой же ситуации, как Япония - когда речь пойдёт о возвращении Крыма. Курилы оккупировал Сталин, но все его наследники оказывались в ловушке невозможности решить эту проблему - вне зависимости оттого, искали они хоть какой-то компромисс, как Хрущев и Булганин, или имитировали такие поиски, как Путин.

Потому что даже если предположить, что Путин действительно бы хотел взаимопонимания с Абэ, хотел бы мирного договора, он неизбежно столкнулся бы с российским общественным мнением, которое по отношению к возвращению Курил Японии практически единогласно и ничем не отличается от мнения, одобряющего аннексию Крыма. Потому что настроение российского общества: мы своей земли не отдадим и чужую заберём. И с этим настроением вынужден считаться любой российский правитель.

Читайте такжеМесть за Крым: как из-за слабости Путина РФ теряет КурилыРоссийские руководители говорят японцам, что те должны внести изменения в конституцию, то есть вычеркнуть из нее северные территории, а уже после этого "конструктивного шага" договариваться с Москвой. То же самое в своё время смогут сказать и нам: вначале убирайте из Конституции Крым и Севастополь, а потом поговорим о дальнейшей судьбе этих регионов России. Путин объяснил Абэ, что вопрос судьбы любой российской территории должен решаться референдумом. Не референдумом жителей Курил, разумеется, а общероссийским референдумом. При этом когда отторгали Крым, то никакой общеукраинский референдум был не нужен - для аннексии было достаточно провести "референдум" жителей оккупированного полуострова. Но Москва привычно руководствуется двойными стандартами - они у нее разные для оккупации и деоккупации. И это тоже нужно понимать.

Из этого необходимо сделать простые выводы. Украинское руководство должно избежать соблазна нормализации отношений с Россией до полного освобождения Крыма и Севастополя - даже если россияне уйдут с оккупированного Донбасса и прекратят гибридную войну. Пока последний российский солдат, последний коллаборант не покинет Крым, Россия будет оставаться нашим врагом. Могут сказать, что Японии оккупация Курил не мешает, но Япония была государством-агрессором по отношению к союзникам СССР, а мы ни на кого не нападали. Да и экономическая активность Японии по отношению к России более чем сдержана - именно из-за островов.

И самый главный вывод - если мы действительно хотим восстановления территориальной целостности, то должны понимать то, чего не хотят пока что понять в Токио. Путь к восстановлению такой целостности - в дезорганизации российского политического режима, в настойчивой работе с больным шовинизмом российским обществом, если угодно - в денацификации России по образцу Рейха.

Важно, чтобы изменилась не просто российская власть, важно, чтобы изменилось российское общественное мнение, чтобы завтрашние россияне стыдились себя сегодняшних. Да, это долгая и настойчивая работа, которая должна проходить на фоне политических и экономических кризисов в России и постоянного ухудшения жизненного уровня ее жителей. Но другого пути к ее выздоровлению и воссоединению наших земель просто нет.

Виталий Портников, журналист, для LB.ua