Почему Путину так важно отдать Курилы Японии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ / kremlin.ru

Почему Россия стала актуализировать тему передачи Курильских островов, начала активные консультации и переговоры с японцами? Дело в том, что Россия и путинский режим изолированы в мире. Причем не только политически, но и экономически. Огромным карманным корпорациям Кремля типа "Роснефти" кредитные и инвестиционные ресурсы ни в Америке, ни в Европе сейчас не получить. А деньги-то нужны…

В России бандитский режим, "общак" которого нужно постоянно пополнять. Есть внутренние ресурсы пополнения "общака" – экспорт природных ресурсов. Но их не хватает, потому что аппетиты растут. Соответственно, нужны еще какие-то дополнительные "бабки". А "бабок" нет в связи с санкциями. Куда обратиться? Китайцы не торопятся давать деньги России, арабы – тоже…

А для японцев большая плотность населения и нехватка земли – это важная проблема. Потому-то у них столь трепетное отношение к этим небольшим островам.

В России думают, что, если они пойдут на уступки или сымитируют эти уступки, японцы начнут давать России деньги, пойдут кредиты и инвестиции, тем самым будет спасено экономическое положение России, а путинские олигархи пополнять свои карманы. Потому-то и начались эти переговоры.

Однако японцы, конечно же, до передачи островов ничего России не дадут. Если Путин попытается их обмануть, он в очередной раз докажет, что он – дурак. Поэтому, если путинские олигархи чего-то хотят, им придется все-таки отдать эти острова Японии.

Читайте такжеЛовушка Путина, или Почему Россия будет терять свои территорииПойдут ли они на это? Это – дискуссионный вопрос. Но если все-таки пойдут, запудривать мозги населению будут элементарно: скажут, что это очередная блистательная победа Путина – японцы не хотели подписывать договор со Сталиным, Хрущовым и с Брежневым, а вот великий Путин их дожал, в итоге, гордые самураи склонили свои головы и подписали договор. Ну, отдали мы им пару гнилых безлюдных островков, зато утвердили итоги Второй мировой войны, закрепили за собой Южный Сахалин и другие Южно-Курильске острова. И, думаю, народ это "съест".

А войны по этому поводу, конечно же, не будет. Отставить! Все демобилизованы. Японцы – не такие дураки, чтобы начать воевать в наше время с кем бы то ни было. К тому же, у них мощнейшая травма, связанная со Второй мировой войной. У них долгое время даже не было регулярной армии.

Что касается других территорий, то я думаю, что угроза для российской территориальной целостности исходит сегодня преимущественно от Китая. Это будет длительный процесс, но постепенно китайцы будут все больше и больше проникать на Дальний Восток. Китайцы умеют это делать. Нужно ли им для этого формально захватывать территорию? Нет. Земли при этом формально будут оставаться частью России.

Однако все командные высоты в экономике, все природные ресурсы и прочее они будут потихоньку под себя подгребать.