Почему Путину так важно отдать Курилы Японии

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

20 января 2019, 08:44

Путинские олигархи надеются таким образом пополнить свои карманы.

Путин-Абэ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ / kremlin.ru

Почему Россия стала актуализировать тему передачи Курильских островов, начала активные консультации и переговоры с японцами? Дело в том, что Россия и путинский режим изолированы в мире. Причем не только политически, но и экономически. Огромным карманным корпорациям Кремля типа "Роснефти" кредитные и инвестиционные ресурсы ни в Америке, ни в Европе сейчас не получить. А деньги-то нужны…

В России бандитский режим, "общак" которого нужно постоянно пополнять. Есть внутренние ресурсы пополнения "общака" – экспорт природных ресурсов. Но их не хватает, потому что аппетиты растут. Соответственно, нужны еще какие-то дополнительные "бабки". А "бабок" нет в связи с санкциями. Куда обратиться? Китайцы не торопятся давать деньги России, арабы – тоже…

А для японцев большая плотность населения и нехватка земли – это важная проблема. Потому-то у них столь трепетное отношение к этим небольшим островам.

В России думают, что, если они пойдут на уступки или сымитируют эти уступки, японцы начнут давать России деньги, пойдут кредиты и инвестиции, тем самым будет спасено экономическое положение России, а путинские олигархи пополнять свои карманы. Потому-то и начались эти переговоры.

Однако японцы, конечно же, до передачи островов ничего России не дадут. Если Путин попытается их обмануть, он в очередной раз докажет, что он – дурак. Поэтому, если путинские олигархи чего-то хотят, им придется все-таки отдать эти острова Японии.

Читайте такжеЛовушка Путина, или Почему Россия будет терять свои территорииПойдут ли они на это? Это – дискуссионный вопрос. Но если все-таки пойдут, запудривать мозги населению будут элементарно: скажут, что это очередная блистательная победа Путина – японцы не хотели подписывать договор со Сталиным, Хрущовым и с Брежневым, а вот великий Путин их дожал, в итоге, гордые самураи склонили свои головы и подписали договор. Ну, отдали мы им пару гнилых безлюдных островков, зато утвердили итоги Второй мировой войны, закрепили за собой Южный Сахалин и другие Южно-Курильске острова. И, думаю, народ это "съест".

А войны по этому поводу, конечно же, не будет. Отставить! Все демобилизованы. Японцы – не такие дураки, чтобы начать воевать в наше время с кем бы то ни было. К тому же, у них мощнейшая травма, связанная со Второй мировой войной. У них долгое время даже не было регулярной армии.

Что касается других территорий, то я думаю, что угроза для российской территориальной целостности исходит сегодня преимущественно от Китая. Это будет длительный процесс, но постепенно китайцы будут все больше и больше проникать на Дальний Восток. Китайцы умеют это делать.  Нужно ли им для этого формально захватывать территорию? Нет. Земли при этом формально будут оставаться частью России.

Однако все командные высоты в экономике, все природные ресурсы и прочее они будут потихоньку под себя подгребать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Япония Владимир Путин Курильские острова Игорь Эйдман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:44
Почему Путину так важно отдать Курилы Японии
08:36
Политтехнолог рассказал, после чего может начаться война Украины с Россией
08:12
Стало известно, с какой звездой Голливуда Питт закрутил новый роман
08:00
Тесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццы Видео
07:55
"Тупо вымывают деньги": Беглый боевик рассказал, как россияне и террористы хозяйничают на Донбассе
07:41
Как похудеть после праздников: японская диета Видео
07:25
На Львовщине на популярном курорте случилось массовое отравление: подробности
07:10
"Путин-2": эксперт объяснил, почему Россия будет вынуждена вернуть Крым Видео
06:59
Что ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и Зеленского мнение
06:38
"Интим без перерыва": стало известно, какие знаки Зодиака сильнее всего любят секс
06:18
Лунное затмение 21 января 2019 года: для кого опасна Кровавая луна
06:01
Глобальные разрушения: Земле угрожает столкновение с гигантским астероидом Видео
05:33
Все только начинается: астролог рассказал, что ждет Гройсмана в политике
04:50
Радикальный сценарий: Горбулин предупредил о подготовке РФ к войне Видео
04:06
Стало известно, чем опасны секс-роботы для человеческих браков
03:11
"Полный вакуум": блогер рассказал, как Россия превращается в Северную Корею
02:07
Нас все менше: в Украине смертность превысила рождаемость вдвое
01:14
Ученые выяснили, как связаны секс и карьерный рост людей
01:00
Российская оппозиционерка назвала двух возможных наследников Путина Видео
00:28
Почему не умываются и что пить в Иванов день: приметы и традиции праздника Иоанна Крестителя
19 января, суббота
23:53
Популярный провайдер оставил абонентов без интернета по всей Украине
23:23
Подмена свидетеля: украинский политзаключенный рассказал о подлости российских силовиков Видео
22:55
"Поддержка союзников": в Черное море направляется американский ракетный эсминец Видео
22:29
"Снег, дождь, гололедица": к Украине приблизится циклон — синоптик Видео
22:14
"Мне очень стыдно": во Львове вычислили живодера, сбросившего котенка с 9-го этажа Видео
21:44
Новые беспорядки во Франции: полиция ударила из водометов по "желтым жилетам" Фото Видео
21:30
"Снег, босые ноги и крестик": Ломаченко в одежде не по сезону поздравил с Крещением Видео
21:25
Еще три общины УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины Видео
21:01
В Чехии трагически погиб успешный и известный житель Закарпатья
20:54
В Крыму ФСБ задержала еще одного украинца
20:37
Эксперт предупредил, к походу на какую страну готовится "русский мир"
20:25
"На коньки денег не хватило?": в Сети затроллили Порошенко, "осчастливившего" сельских детей Фото
19:50
Российский пранкер рассказал, почему смог дозвониться до Порошенко Видео
19:30
"Гниды подняли голову": в Николаеве разгорелся скандал вокруг участника АТО Видео
18:48
Украинцы напомнили Порошенко о случаях изнасилования мужчин
18:41
Лучший боксер года: Усик получил престижную награду в США Видео
18:21
"Мечта Путина": генерал назвал новую цель пропаганды России Видео
17:56
"Трясет от него": Стас Садальский назвал Максима Галкина ужасно бездарным
17:43
"Правый сектор" пообещал Лукашенко помочь победить Путина
17:10
"Откатился от психологической отметки": назван курс доллара в Украине на понедельник Видео
17:01
Долетят до Урала: Лукашенко рассказал о планах НАТО разместить в Украине ракеты
16:50
Идут холода: синоптики предупредили о морозах и метелях Видео
16:38
"Боятся вякать": социолог рассказал, как Путин разводит свое окружение Видео
16:21
Епифаний анонсировал первые шаги после своей интронизации Видео
16:13
"Пожар и самоубийство": на Запорожье погибли четыре человека, двое из жертв — дети Фото
16:12
В РПЦ предложили Филарету стать "патриархом всея Африки"
15:57
Исправительные работы и штраф: в Украине вступил в силу закон о борьбе с буллингом Видео
15:40
Российский финансист нашел выгоду Путина от взрывов в Магнитогорске Видео
15:35
Соратник Бандеры: во Львове умер один из лидеров ОУН Видео
15:14
"Тактика ИГИЛ": в бригаде ВСУ рассказали об уничтожении необычного дрона боевиков Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять