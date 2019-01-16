Сенат США проголосовал против снятия санкций с российских компаний

В США не хотят идти на поводу у Белого дома и отменять санкции против российский компаний / Фото: Facebook/UC Rusal

Сенат США проголосовал за начало дебатов по резолюции об отмене плана президента Дональда Трампа о ликвидации санкций против трех российских компаний Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго".

Как сообщает Интерфакс, поддержало резолюцию 57 членов Сената, против высказались 42 парламентария.

"Администрация считает, что санкции против трех компаний должны быть сняты, потому что доля Дерипаски в хозяйствующих субъектах упала ниже 50%", - заявил накануне голосования министр финансов США Стивен Мнучин.

Однако большинство сенаторов высказалось за то, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции против российских компаний.

"Сегодня я представляю резолюцию, которая не позволит Министерству финансов отменить санкции в отношении бизнеса, контролируемого российским олигархом Олегом Дерипаской, который был наказан за тесные отношения с президентом Путиным и деятельность, направленную на нанесение ущерба интересам Соединенных Штатов", - сказал перед голосованием лидер демократического большинства в Палате представителей и автор резолюции Стени Хойер.

Напомним, в Белом доме заявили о намерениях в течение месяца снять санкции c UC Rusal, ОАО "ЕвроСибЭнерго" и En+, бльшинство акций которых принадлежат крупному российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Ранее сообщалось о том, что у компаний Дерипаски из-за санкций перестали покупать алюминий.