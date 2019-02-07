Всемирный банк посчитал, за сколько десятилетий Украина догонит Польшу и Германию

Украине до Польши еще 50 лет / vognebroda.net

Специалисты Всемирного банка подсчитали, что при текущих темпах развития экономики и роста ВВП Украине понадобиться 50 лет, чтобы достичь уровня экономического развития современной Польши.

Как сообщает Экономическая правда со ссылкой вице-президента Всемирного банка Сирилла Мюллера, который занимается странами Европы и Центральной Азии, для достижения уровня Германии понадобиться вдвое больше времени – около 100 лет.

Во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины он подчеркнул, что негативное влияние имеет концентрация капитала в руках немногочисленной группы населения, поскольку три самых богатых украинский обладают 6% ВВП страны.

"Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доходов самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитал", - сказано в исследовании международной организации.

Во Всемирном банке подытожили, что экономическое развитие Украины сдерживают ряд факторов: закредитованность, сильная зависимость от мировых рынков сбыта сырья, слишком позднее начало реформ.

В организации назвали приоритетные для Украины в сложившейся ситуации реформы. Необходима налоговая реформа, улучшение логистики, отмена моратория на продажу земли, судебная реформа и реформа Антимонопольного комитета.

Напомним, по мнению эксперта, следующий президент Украины окажется перед непростым выбором - или окончательно "угробить" экономику страны, или позволить начать обогащаться немногочисленным представителям среднего класса ценой своей президентской власти.