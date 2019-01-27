Экономист назвал единственный вариант для Украины догнать Польшу / "Радио Польша"

Один из кандидатов в президенты на днях пообещал догнать в экономическом плане Польшу за пять лет. И это вполне возможно, считает директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

"Это не является большой проблемой. Для этого нужно просто изменить модель экономического развития. Народный капитализм позволил бы это сделать даже за пять лет. Пока никто из кандидатов в президенты не сказал, что будет использовать такую модель за основу. А другой модели экономики, которая бы позволила догнать Польшу, я не знаю. Наверное, ее не существует. Все остальное – просто ложь", – заявил экономист во время чата на Главреде.

При этом он пояснил, как это сделать: "Нужно перейти к этой модели строительства среднего класса и уничтожить кланово-олигархический бандитский режим. Нужно развивать средний класс, предпринимательство, затягивать капитал развитых европейских государств, а не из Китая или мусульманских стран. Тогда все нормально будет. Тогда за пять лет можно было бы решить очень многие вопросы".

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и Зеленского. Если в 2019 году активная часть общества не получит импульс, Украина рискует превратиться в восточную Боснию и Герцеговину.

Напомним, в Польше увеличили минимальную зарплату для заробитчан. Польское правительство пересмотрело, как почасовые, так и месячные ставки.