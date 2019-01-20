Что ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и Зеленского

Зеленский, Порошенко и Тимошенко - главные фавориты в президентской гонке

2019 год для Украины будет критически важным – он станет своеобразным Рубиконом. В стране пройдут парламентские и президентские выборы, которые определят ее судьбу даже не на следующие пять лет, а в долгосрочной перспективе: как и в каком формате будет существовать украинское государство, а также сохранит ли страна свой суверенитет.

Третья волна кризиса не оставляет никаких шансов на то, что Украина продолжит существовать в аморфном виде полу-субъекта, как это было в последние 27 лет. Значительная часть украинского общества устала от происходящего и стремится покинуть страну в качестве трудовых мигрантов. Глядя на статистику, мы можем сказать, что 30-35% трудоспособного населения сегодня работает за границей – в Польше около 2 млн, в России около 3 млн, в Европе около 1 млн. Суммарно набирается 6-8 млн, из которых за последние 10 лет 4 миллиона уехали за границу на ПМЖ.

Читайте такжеНе томосом единым, или Как Порошенко достал перед выборами новый козырьГлавная проблема заключается в том, что чем дальше, тем меньше в Украине остается качественных трудовых ресурсов, и становится все сложнее поддерживать наполнение бюджета, относительно высокий уровень потребления, который формирует средний класс и за счет которого в бюджет поступают ресурсы. Чем меньше в Украине будет активных украинцев, тем сложней будет существовать украинскому государству. И если по итогам 2019 года эта часть общества не получит импульс, свидетельствующий о том, что страна ложится на правильный курс, то еще несколько миллионов украинцев могут уехать из страны. И – как следствие – будет очень тяжело провести качественные реформы и изменить страну, чтобы она вышла на новые рубежи.

Поэтому исход выборов будет определяющим для перспектив страны. В связи с этим важно, кто и какую политику будет проводить в случае победы. На сегодняшний день есть несколько ключевых игроков: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, а также "джокер" Владимир Зеленский.

На выборах важны не только рейтинги, но и организация: важна организационная структура, финансы, контроль над медиа. С этим у Зеленского пока что проблемы: рейтинг надо конвертировать на местах, без этого результат не получится защитить в избирательных комиссиях, в судах, ЦИК и т.д. Это главная проблема не только Зеленского, но и Гриценко, и других кандидатов.

Но кто бы не победил из тройки основных кандидатов, у каждого будет всего два пути:

Путь "А". Консервативный путь, при котором ничего не меняется. В случае победы и Порошенко, и Тимошенко, и Зеленского продолжится та же риторика, видимость реформ при базовом отсутствии каких-либо изменений, а страна будет двигаться в сторону "Боснии и Герцеговины восточной Европы". В случае консервации волна глобального кризиса поставит перед президентом вопрос о его легитимности – уже в двухлетней перспективе возникнут серьезные проблемы с усиливающейся политической и экономической турбулентностью, а также вопрос, как из кризиса выходить с наименьшими издержками. Может начаться просто хаос, так что ситуация может подтолкнуть политиков попытаться взять новый курс.

Путь "Б". Путь реформ, в случае которого у каждого из кандидатов будет свой курс – приоритеты будут отличаться.

ПОРОШЕНКО: СТАВКА НА КОНСЕРВАТИВНЫЙ ЭЛЕКТОРАТ

Порошенко в случае победы будет делать ставку на обновленную модель, которой он пользовался на протяжении своей первой каденции: с опорой на внешних доноров, на США и Евросоюз, попытка делать больше шагов во внешней политике. Для шагов во внутренней политике придется менять правила игры и ломать олигархический консенсус, который в 2014 году привел Порошенко к власти. Что создает массу не просчитываемых рисков.

Читайте такжеКак Порошенко без проблем выиграет выборыПобеда Петра Алексеевича, если она случится, будет иметь ультраконсервативный душок – по избирательной компании мы видим, что, поскольку экономические достижения отсутствуют, ПАП делает ставку на гуманитарные консервативные лозунги про "мову" и "веру". Ход с томосом оказался достаточно сильным. Но он же будет оказывать влияние на последующие шаги в случае победы – Порошенко будет вынужден барахтаться в дискурсе той электоральной базы, которая обеспечит ему победу. Но эта база достаточно узкая, а кризис начнет отталкивать от президента большие слои населения, так что легитимность Порошенко будет снова падать. Ставка на США и ЕС, проваливающихся во внутренний кризис, чревата тем, что там про Украину могут просто забыть.

ТИМОШЕНКО: РЕФОРМА КОНСТИТУЦИИ И КАНЦЛЕРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Тимошенко будет делать другую ставку. Из ее риторики и "Нового курса" видно, что ЮВТ будет делать ставку прежде всего на экономику, социальную политику и пытаться провести ресуверенизацию украинской модели – делать ставку на внутренние резервы, искать возможности в переформатировании существующих экономических отношений. И здесь начинается самое интересное: Тимошенко окажется в условиях, когда ей надо будет демонстрировать быстрые успехи, которых можно достичь только в области, которая называется "справедливость": наказанием одной-двух финансово-промышленных групп или их представителей, чтобы показать, что новые правила игры будут соблюдаться.

Читайте такжеТарифы, референдум, Донбасс: главные тезисы ТимошенкоДля таких мер ей надо сконцентрировать в своих руках исполнительную вертикаль, и здесь у ЮВТ заготовлен ход с референдумом, с изменением конституции, превращением Украины в канцлерскую республику. Если в первые месяцы она сумеет провести референдум и с помощью КСУ утвердит его итоги, Тимошенко может создать условия, при которых к моменту парламентских выборов она сможет получить парламентское большинство – по новому формату, предложенному Тимошенко, выборы в Раду должны проходить в два тура, а их победитель автоматически получает большинство, 226 голосов. Также Тимошенко однозначно будет настаивать на том, чтобы Нацбанк ослабил свою зависимость от МВФ, на включении печатного станка под большие инфраструктурные проекты, в которых нуждается Украина – таким образом можно будет увеличить устойчивость к доллару и емкость внутренней экономики и, как следствие, ослабление от внешних негативных факторов.

ЗЕЛЕНСКИЙ: НОВЫЕ ЛИЦА ВО ВЛАСТИ

Зеленскому в варианте "Б", в условиях, когда не на кого опереться, придется привлекать большое количество профессионалов, которые в Украине есть и были инкорпорированы из среднего класса, стоявшего на Майдане, и прошли чистилищ е государственной службы в 2014-2018 году, прошли АТО и т.д. получив необходимый опыт, но в рамках существующей системы не имеющие шансов развиваться и реализовать свои таланты.

Читайте такжеУ Зеленского озвучили топ-5 проблем украинцев Возможно, по такому пути придется идти и Порошенко с Тимошенко, потому что существующий кадровый резерв власти исчерпан, и мы видим, как из года в год тасуется одна и та же колода, где даже коррупционные скандалы никак не влияют на присутствие в политической жизни страны. Фактор вхождения новых лиц будет давать оптимизм относительно 2019 года.

Мой прогноз – вероятность того, что Украина пойдет по пути: