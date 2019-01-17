"Томос как доказательство": Порошенко рассказал, когда вернет Донбасс и Крым

Порошенко связал томос с возвращением Донбасса и Крыма / GettyImages

Глава Украины Петр Порошенко заявил, что получение томоса – это, по сути, первый шаг к возвращению Донбасса и Крыма.

По его словам, для Кремля единство и солидарность мира с Украиной в ответ на агрессию России в Азовском море стало "холодным душем". И, рано или поздно давление окажется для Москвы неподъемным.

"И тогда мы вернем и временно оккупирован Крым, и оккупированную часть Донбасса. То, что это обязательно произойдет, подтверждает путь Украины к восстановлению исторической справедливости — установление автокефальной православной церкви. Дорога к Томосу была длительной, непростой и тернистой. Но мы ее прошли с достоинством", — цитирует президента его пресс-служба.

Читайте такжеГлавное последствие позорного томос-тура ПорошенкоНапомним, в Сети возмутились из-за целования рук Порошенко во время томос-тура. На глазах у толпы охранники президента заломали мужчину, который пытался, что-то спросить у уважаемого гостя.

Ранее социолог объяснил, почему Путин категорически не хочет разговаривать с Порошенко. Порошенко российскому лидеру очень неудобен, считает эксперт.

Как сообщалось, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде спрогнозировал, как сложатся отношения Киева и Москвы после президентских выборов в Украине.

Читайте также"Деньги на Донбасс": посольство Украины в Мексике обвинили в вымогательствеНапомним, эксперт предупредил о возможном серьезном обострении на Донбассе. Если это случится, то уже в ближайшее время.

А российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе недоразумением. По его словам, "это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать".

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, когда Россия вернет разрушенный Донбасс. По его словам, вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе.

Кроме того, астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.