В стране катастрофа: социолог рассказала о критической ситуации с миграцией

Заробитчане / actual.today

В Украине за последние два года ситуация с миграцией принципиально не изменилась, заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

По ее словам, в Украине был очень высокий всплеск миграции в 2014-2015 годах из-за известных событий, при этом в 2016-2017 годах ситуация принципиально не менялась. Однако по сравнению с началом 2000-х годов миграция очень сильно выросла.

Она пояснила, что в украинском менталитете есть черта преуменьшения своих достижений и преувеличения достижений других.

"Но как только речь заходит о ситуации в стране, то большинство ее оценивает катастрофически. Я это могу объяснить только одним: оценивая собственное положение, люди опираются на реальную ситуацию, ведь они четко понимают, что могут себе позволить. Когда же оценивается ситуация в государстве в целом, то своего собственного впечатления недостаточно. Соответственно, люди опираются на информацию СМИ, где значительно больше упоминаний о том, что у нас катастрофа и все плохо", - подчеркнула социолог в интервью Апострофу.

Либанова отметила, что лидером по числу принятых украинских мигрантов является Польша, которая вытеснила на второе место Россию.

"Мы сравниваем свои данные с информацией польских аналитических научных центров, затем смотрим на разницу, за счет чего она возникла и как ее объяснить. Данные нашего института, которые опираются на исследования, уже трижды проведенные Государственной службой статистики, довольно похожи. Существенных отличий я не вижу. Предположительно, в Польше одновременно работает где-то 600 тысяч украинских мигрантов", - добавила эксперт.

Напомним, ранее министр соцполитики Андрей Рева назвал впечатляющее число украинских заробитчан.