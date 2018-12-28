В Минсоцполитики рассказали, сколько заробитчан-украинцев на самом деле работают за границей

28 декабря 2018, 18:04

Чиновники решили опровергнуть ранее растиражированную СМИ статистику о заробитчанах.

Чехия, заробитчане
Заробитчане / wyborcza.pl

За границу на заработки отбыли около 3,2 млн граждан Украины.

Соответствующую статистику опубликовали представители пресс-службы Минсоцполитики. 

"В некоторых средствах массовой информации со ссылкой на министра социальной политики Украины Андрея Реву, указывается, что за границей на заработках находится 12 млн украинцев. Указанная информация не соответствует действительности. На самом деле, министром социальной политики было озвучено другое количество украинских трудовых мигрантов: на постоянной основе за границей находится 3 миллиона 200 тысяч граждан Украины", - говорится в тексте.

Читайте такжеУ большей части "польских" заробитчан будут проблемы с пенсией - РеваКроме того, чиновники Минсоцполитики заявили, что количество "заробитчан" является не вполне устойчивым.

"Поскольку эти 3 млн 200 тыс. человек - разные люди: среди них есть те, кто живет там постоянно, а есть те, которые приезжают и уезжают. И в этом подвижном миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся только 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше назвали впечатляющее число украинских заробитчан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина деньги украинцы заграница заробитчане минсоцполитики Андрей Рева
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:15
Усик рассказал, когда публично заговорит на украинском языке
18:04
В Минсоцполитики рассказали, сколько заробитчан-украинцев на самом деле работают за границей
17:39
Журналисты The Times спрогнозировали, когда Путин пойдет на мир с Украиной
17:25
Где искать работу в Днепре новости компании
17:13
РФ наотрез отказалась вести в Минске переговоры по обмену заложниками и пленными - Геращенко
16:52
Носки на елке вместо игрушек: сеть засомневалась в адекватности Волочковой
16:37
Ученые нашли легкий способ "подлечить" здоровье и покончить с лишним весом
16:24
Россия "уронила" транзит газа через Украину
16:10
Путин убрал препятствие для удаленной раздачи российских паспортов в Украине
16:05
"Военный трофей": волонтер рассказал о судьбе Крымского моста после освобождения полуострова
15:46
Астролог рассказал, что посмотреть в новогоднюю ночь вместо "зомбирующего спича" Порошенко
15:39
Полторак рассказал, когда и зачем в Украине разработают противокорабельный комплекс
15:33
Kazka выпустила англоязычную версию песни "Плакала": фанаты требуют участия на Евровидении Видео
15:27
"Проблем не возникнет": Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества Видео
15:07
"Нет ни колбасы, ни сала": На росТВ пропагандист выдал новый фейк об Украине Видео
15:05
Социологи рассказали, кто побеждает Тимошенко во втором туре президентских выборов Видео
15:02
За три дня до старта избирательной кампании Порошенко припугнул украинцев "пятой колонной"
14:58
Группа "Время и Стекло" растрогала сеть новой лирической композицией
14:44
В "Газпроме" похвастались, сколько построили километров "Северного потока - 2"
14:43
Захват украинских моряков: Меркель и Макрон выдвинули требования России Видео
14:29
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК в Киеве удастся на славу вместе с NEMIROFF! Фото новости компании
14:18
Избиение Дзидзьо: стало известно имя нападающего, и появилось первое видео артиста после инцидента Видео
14:17
Иерусалимский патриарх попросил Порошенко помириться с Януковичем - СМИ
14:16
Полторак пообещал 100 проходов через Керченский пролив Видео
13:41
"Не имеет значения": в Украине прокомментировали строительство забора на границе с Крымом Фото Видео
13:15
Актеры "Дизель Шоу" впервые после гибели Поплавской собрались вместе
13:00
"Греческая митрополия": Софроний объяснил, почему не присоединился к ПЦУ Видео
12:39
На Майдане Незалежности появилась "предвыборная реклама" с Януковичем-Дедом Морозом
12:33
Три главных события в жизни Украины-2018 мнение
12:31
Официально: Вячеслав и Марина Узелковы развелись спустя 20 лет брака
12:20
"Зважені та щасливі": стало известно имя победителя 8 сезона шоу
12:10
В Кремле отказались считать захваченных украинских моряков военнопленными Видео
11:48
Насиров вступил в бой с Кабмином
11:43
В Киеве средь бела дня напали на Дзидзьо: подробности
11:24
В УПЦ МП рассказали о родственных связях Епифания с Филаретом Видео
11:16
СМИ рассказали о предвыборном "томос-туре" Порошенко
11:07
"Ждут маленького Потапчика": беременная Настя Каменских удивила фанатов фото
11:00
Начался чат с политологом Виктором Небоженко
10:59
"Смерть диктатора": волонтер рассказал, что ждет Россию после Путина Видео
10:43
Грузинская церковь сделала неоднозначное заявление о ПЦУ
10:40
Девушка дня Instagram: красотка с аппетитными ягодицами Саммер Линн Харт Фото
10:35
"Ногу вывернуло, как у кузнечика": артисты Дизель шоу рассказали о ДТП с гибелью Поплавской Видео
10:24
"Жадный президент": журналист рассказал о взятке Порошенко "кошельку Януковича" Курченко
10:03
У Онуфрия пригрозили судом из-за переименования УПЦ МП Видео
10:00
Каким было главное событие в мире в 2018 году? Голосование читателей Главреда
10:00
Каким было главное событие Украины в 2018 году? Голосование читателей Главреда
09:58
Украина внесла в черный список отца египетского Путина
09:56
Астролог Влад Росс – о новом президенте Украины, ложной дате рождения Путина, "конце света" и сюрпризах 2019 года
09:42
Бесплатные лекарства, диагностика и электронный формат: в Украине стартует новый этап медреформы Видео
09:20
Кто сказал, что цена украинского газа для населения должна быть высокой? мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять