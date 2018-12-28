В Минсоцполитики рассказали, сколько заробитчан-украинцев на самом деле работают за границей

Заробитчане / wyborcza.pl

За границу на заработки отбыли около 3,2 млн граждан Украины.

Соответствующую статистику опубликовали представители пресс-службы Минсоцполитики.

"В некоторых средствах массовой информации со ссылкой на министра социальной политики Украины Андрея Реву, указывается, что за границей на заработках находится 12 млн украинцев. Указанная информация не соответствует действительности. На самом деле, министром социальной политики было озвучено другое количество украинских трудовых мигрантов: на постоянной основе за границей находится 3 миллиона 200 тысяч граждан Украины", - говорится в тексте.

Читайте такжеУ большей части "польских" заробитчан будут проблемы с пенсией - РеваКроме того, чиновники Минсоцполитики заявили, что количество "заробитчан" является не вполне устойчивым.

"Поскольку эти 3 млн 200 тыс. человек - разные люди: среди них есть те, кто живет там постоянно, а есть те, которые приезжают и уезжают. И в этом подвижном миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся только 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше назвали впечатляющее число украинских заробитчан.