Экономист рассказал о распутье, на котором окажется следующий президент Украины

Украина

Следующий президент Украины окажется перед непростым выбором - или окончательно "угробить" экономику страны, или позволить начать обогащаться немногочисленным представителям среднего класса ценой своей президентской власти.

Такое мнение высказал экономист Александр Гончаров в Facebook.

"После президентской гонки победитель неизбежно окажется на распутье и ему предстоит делать выбор. Как говорится, здесь и сейчас, и выбор очень непростой: или украинская экономика свалится под откос уже к концу этого 2019 года (причем, гарантированно - с учетом негативных внешних факторов, огромных госдолгов и внутреннего "умения" Кабмина и Верховной Рады). Или сможем удержаться, начнем отползать от края самой глубокой финансовой пропасти", - пишет Гончаров.

Читайте такжеАвтопарк Порошенко обошелся украинцам в сотни миллионов гривенЧтобы "отползти" от "финансовой пропасти", считает экономист, новоизбранному президенту Украины необходимо дать зеленый свет остаткам среднего класса в стране на пути к обогащению.

"Либо Президенту Украины объявлять для чудом оставшегося тонкого-тонкого слоя среднего класса лозунг "Кто еще в состоянии, - обогащайтесь!", но при этом подорвать собственную власть. Так в свое время поступил идеолог китайской политики "реформ и открытости" Дэн Сяопин. Либо идти по уже проторенному попередниками пути мобилизационной модели с дальнейшим резким снижением жизненного уровня рядовых украинцев, но сохраняя за собой сильную власть и преданных коррумпированных топ-чиновников", - отметил Гончаров.

Читайте такжеВыборы-2019: документы в ЦИК подали более 70 человекНапомним, в конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.