Украина ужесточила контроль качества российской нефти / Bloomberg

Укртранснафта усилила контроль качества российской нефти.

Как пояснили в пресс-службе компании, на такой шаг они пошли после уведомления белорусской компании Гомельтранснефть Дружба о поступлении "нефти с ухудшенными показателями качества" с участка Дружбы.

"В связи с этим оператор нефтетранспортной системы Украины АО Укртранснафта усилило контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины", — отмечается в заявлении.

При этом как транзит нефти европейским потребителям, так и транспортировка на НПЗ Украины продолжают идти в штатном режиме.

Ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.

Как сообщалось, эксперт рассказал, как ударит по Украине "нефтяной" запрет Кремля. Косянчук прогнозирует, что такая запретительная мера ударит в первую очередь по самой российской экономике, а желаемых Кремлем политических выгод не принесет.

А директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что данный запрет не несет особой угрозы для топливной безопасности страны. По его подсчетам, для переключения на новые источники поставок топливному рынку понадобится месяц.