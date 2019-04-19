Эксперт оценил риски скачка цен на АЗС после "нефтяного" запрета РФ

В Украине возможно подорожание дизтоплива на 1,5 грн за литр / sevdon.net

Запрет экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов с 1 июня 2019 года не несет особой угрозы для топливной безопасности страны, заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Эксперт считает, что для переключения на новые источники поставок рынку понадобится месяц и в первое время возможно подорожание дизельного топлива на 1−1,5 грн за литр, а сжиженного газа — на 2 грн за литр.

"В это время будет наблюдаться ценовая турбулентность с непрогнозируемым изменением цен. Хотя не факт, что рост цен вообще произойдет. Сейчас, например, котировки идут вниз. Так что смертельного ничего нет, сохраняйте спокойствие. Зато в итоге мы получим диверсифицированный и полностью независимый от России топливный рынок со своей нефтепереработкой", — отметил Куюн.

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Он напомнил, что бензин Украина закупает в европейских странах, при этом поставки из РФ дизельного топлива обеспечили 40% украинского рынка, а российский сжиженный газ составил около 29% отечественного рынка.

"По дизельному топливу замещение российского горючего произойдет за счет переориентации на импорт из Беларуси, морских поставок и увеличения производства на наших предприятиях Укртатнафтой. Замещение сжиженного газа возможно за счет морских поставок, а также ввоза ресурса из Казахстана и европейских стран", — подчеркнул эксперт в комментарии Фактам.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как ударит по Украине "нефтяной" запрет Кремля.