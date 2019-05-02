Бойлер и котел – только через тернии: украинцам серьезно усложнили отказ от комуслуг

Бойлер и котел – только через тернии: украинцам серьезно усложнили отказаться от комуслуг

Минрегион с 1 мая ужесточил процедуру отказа от централизованного отопления и горячего водоснабжения. Теперь украинцам станет гораздо сложнее перейти на бойлер или котел.

Поставить в отдельно взятой квартире частный котел или бойлер теперь разрешат лишь в случае, если от общей трубы свои апартаменты уже отрезали не менее половины жильцов. Причем речь идет не только о собственниках жилья, но и о владельцах нежилых помещений.

Новые требования чиновники объяснили положениями нового закона о ЖКУ, вступившим в силу 1 мая 2019.

Напомним, украинцев обязали платить за дырявые трубы и "магниты" соседей. Платежки на воду и тепло рискуют вырасти на 20-25%.

Читайте такжеСубсидии, пеня за долги ЖКХ, цена на газ и мобильные номера: что меняется в Украине с 1 мая

Также с 1 февраля в Киеве начали действовать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева – 20,376 грн за 1 кубометр. Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) – 21,756 грн.

Читайте такжеДуш вместо ванны: сколько придется платить украинцам за тепло и воду по новым тарифам 2019Ранее в КГГА заявляли о повышении в Киеве цен на квартплату с 1 января 2019 года. Так, электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.

Читайте такжеКак понять, накручивает ли газовый счетчик дополнительную стоимостьКак сообщалось, юрист объяснил, как украинцам существенно уменьшить цифры в платежках газа. По закону, купить и установить газовый счетчик обязана именно газовая компания.