В Украине заявили о планах импорта газа из Катара

Катарский газ впервые был доставлен на LNG терминал в Грецию / Укртрансгаз

Украина может начать импорт природного газа из Катара, заявил директор компании Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

По его данным, Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины, совместно с Оператором ГТС работает над возможностью уже с января 2020 года начать поставку газа в Украину через Трансбалканский газопровод.

"Южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через TANAP и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем над тем, чтоб уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод", - написал Макогон в Facebook.

Он подчеркнул, что препятствием для поставок катарского газа в Украину является необходимость заключения договора с Турцией о проходе судов с топливом через пролив Босфор.

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Макогон добавил, что на днях катарский газ впервые был доставлен на LNG терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, который может перевозить более 210 тысяч кубометров сжиженного газа.

Напомним, ранее в России назвали два варианта транзита газа через Украину после 2020 года.