В Украине заявили о планах импорта газа из Катара

Каспийский газ создает хорошую конкуренцию газу из РФ, говорит Сергей Макогон.
Украина может начать импорт природного газа из Катара, заявил директор компании Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
По его данным, Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины, совместно с Оператором ГТС работает над возможностью уже с января 2020 года начать поставку газа в Украину через Трансбалканский газопровод.
"Южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через TANAP и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем над тем, чтоб уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод", - написал Макогон в Facebook.
Он подчеркнул, что препятствием для поставок катарского газа в Украину является необходимость заключения договора с Турцией о проходе судов с топливом через пролив Босфор.
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Макогон добавил, что на днях катарский газ впервые был доставлен на LNG терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, который может перевозить более 210 тысяч кубометров сжиженного газа.
Напомним, ранее в России назвали два варианта транзита газа через Украину после 2020 года.