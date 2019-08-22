Украина прижала РФ к ногтю в вопросах Крыма: Москва пытается брыкаться

22 августа 2019, 13:23

Минюст РФ категорически не хочет платить по счетам Ощадбанку.

Ощадбанк пытаются лишить компенсации за Крым
Ощадбанк пытаются лишить компенсации за Крым / minfin.com.ua

Ощадбанк пытаются лишить компенсации в $1,3 млрд за активы в аннексированном Россией Крыму. Россия обратилась с соответствующим иском в Арбитражный суд Парижа.

В РФ заявили, что Украина необоснованно сослалась на двустороннее соглашение между двумя странами о поощрении и взаимной защите инвестиций – на основании чего и выиграла дело. По словам российского Минюста, данный документ "не охватывает инвестиции советского периода".

"При этом Ощадбанк представляет собой бывший украинский филиал Сбербанка СССР. Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве", – отмечается в сообщении Министерства юстиции России.

Напомним, 26 августа 2015 года Ощадбанк подал исковое заявление со всей доказательной базой против РФ о возмещении более 1 млрд долл. США потерь в результате незаконной оккупации и фактической аннексии Автономной Республики Крым.

26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже постановил, что Россия должна выплатить более чем 1 млрд долларов компенсации.

23 июля 2019 Киевский апелляционный суд разрешил выполнить определение Арбитражного трибунала в Париже. Суд постановил выдать исполнительные листы на взыскание с РФ в лице Министерства юстиции в пользу Ощадбанка $1 млрд 111,3 млн возмещения убытков плюс проценты с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR+2% и прочие расходы $3,87 млн.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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