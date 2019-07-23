Суд разрешил Ощадбанку взыскать с РФ миллиардные убытки из-за аннексии Крыма

Суд разрешил Ощадбанку взыскать с РФ миллиардные убытки / фото: rbc.ua

Решением Киевского апелляционного суда разрешено выполнить определение Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года о компенсации более 1 млрд долларов убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Россией Крыма.

Суд постановил выдать исполнительные листы на взыскание с РФ в лице Министерства юстиции в пользу Ощадбанка $1 млрд 111,3 млн возмещения убытков плюс проценты с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR+2% и прочие расходы $3,87 млн.

Кроме того, суд открыл производство по делу 2 мая и известил посольство РФ 13 мая и Минюст РФ 27 мая, что подтверждается информацией в сети интернет на сайте Укрпошты, однако должник в месячный срок возражения в суд не подал.

Читайте такжеИск по захвату Россией имущества в Крыму: в Ощадбанке назвали сумму штрафных санкцийРешение суда может быть обжаловано в Верховном суде и в таком случае вступит в силу после рассмотрения такой апелляции, пишет Интерфакс-Украина.

Напомним, 26 августа 2015 года Ощадбанк подал исковое заявление со всей доказательной базой против Российской Федерации о возмещении более 1 млрд долл. США потерь в результате незаконной оккупации и фактической аннексии Автономной Республики Крым.