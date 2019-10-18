В Украину вернется миссия МВФ: подробности

МВФ / Reuters

Украинская делегация 15 октября отправилась в США на переговоры с представителями Международного валютного фонда и других финансовых институтами. В пятницу, 18 октября, стало известно о возвращении в Украину миссии МВФ.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил возобновление работы в Украине миссии Фонда.

"Только что директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил, что в течение ближайших недель миссия МВФ возвращается в Украину", - написал чиновник в Facebook.

По его словам, украинская власть продолжает активно сотрудничество для удержания макроэкономической стабильности, внедрения структурных реформах и усиления потенциала экономики Украины.

Напомним, что ранее министр финансов Оксана Маркарова поделилась успехами в переговорах с представителями МВФ.