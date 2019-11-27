В Кремле слили подноготную о переговорах по транзиту газа с Киевом

Транзит газа через Украину 2020 – в Кремле слили подноготную о переговорах / Reuters

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал, как продвигаются переговоры по продлению транзитного соглашения между Нафтогазом и Газпромом.

Он также назвал новый риск – банально не успеть решить все вопросы до часа Х.

"Сейчас идет обмен коммерческими предложениями. Вы знаете, что, в частности, вчера говорил Миллер после совещания у Путина. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало", — цитирует RT его слова.

Песков напомнил, что Нафтогаз должен после создания отдельного оператора газотранспортной системы в Украине оформить новую структуру, а также завершить все нужные процедуры. При этом украинской стороне "нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов" газа, уточнил представитель Кремля.

Все это требует того самого времени, которого "мало". Однако работа ведется, заверил Песков.

Ранее Зеленский сделал громкое заявление по транзиту газа. Президент Украины указал, что долгосрочный контракт с Газпромом важен всем.

Напомним: