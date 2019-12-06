Потекут рекой: Рада вдвое увеличила ограничение на денежны переводы

Деньги. Иллюстративное фото / УНИАН

Нардепы в окончательном чтении приняли законопроект №2179, согласно которому финансовый мониторинг в Украине будет начинаться с транзакций с нынешних от 0,4 млн гривен и выше (вместо нынешнего уровня в 150 тысяч гривен).

Кроме того, известно, что ровно в два раза повышается сумма денежного перечисления без открытия счета и проверки клиента с 15 тысяч гривен до 30 тысяч гривен. Как сообщает портал Страна, если законопроект подпишет президент Владимир Зеленский, то размер верхнего уровня денежных переводов смогут поднять системы вроде Western Union либо Money Gram, а также владельцы платежных терминалов.

Как считают эксперты, практически со 100%-ной точностью увеличат размер разового перечисления без дополнительных вопросов в системе Приват24, а также в других системах интернет-банкинга и мобильных приложениях банков.

Напомним, ранее стало известного о том, что Кабмин намерен запретить в Украине анонимные денежные переводы. До этого сообщалась о том, что в США намерены наказать Western Union и банки РФ за денежные переводы боевикам "ДНР".