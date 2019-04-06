В США намерены наказать Western Union и банки РФ за денежные переводы в "ДНР"

Российские банки обвиняют в сотрудничестве с боевиками / Reuters

В США подали иск в суд на Western Union, Money Gram и российские банки ВТБ и Сбербанк за перевод денег на территорию самопровозглашенной ДНР.

Как сообщает Радио Свобода, иски в американский суд поданы от имени семьи 18-летнего Куинна Лукаса Шенсмена, погибшего на борту рейса МН17, сбитого пророссийскими боевиками над Донецкой областью.

Семья погибшего заявила, что сына им, разумеется, уже вернуть не удастся, однако они намерены наказать причастных к его убийству.

Читайте также"Давал концерты в АТО": в "ДНР" высказались о диалоге с ЗеленскимАдвокат семьи Дэвид Прессмен утверждает, что террористы получают деньги посредством денежных переводов, в том числе из США, а затем на эти средства покупают оружие и боеприпасы. Следует отметить, что защитник семьи погибшего парня в 2014-2016 годах работал заместителем постоянного представителя США при ООН и российско-украинское противостояние в ООН в вопросе войны на Донбассе разворачивалось как раз на его глазах.

В суде американцы планируют апеллировать тем, что санкции запрещают международным компаниям проводить операции с оккупированными территориями Украины.

Как ранее сообщалось, Россия отказалась обсуждать свою ответственность на трехсторонних переговорах (Россия, Нидерланды, Австралия) по делу о катастрофе малазийского Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом.