Кабмин намерен запретить в Украине анонимные денежные переводы

Кабмин хочет узнать все о денежных переводах украинцев / УНИАН

Кабинет министров внес на рассмотрение в Раду законопроект, который может полностью запретить анонимные денежные переводы без открытия счета.

В проекте закона №2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения прописано, что все финучреждения страны при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию данными, дающими исчерпывающее представление об отправителе и получателе средств, пишет UBR.

Согласно законопроекту, власти смогут узнать об отправителе денежного перевода его ФИО, номер счета или уникальный номер операции. Одним из дополнительных параметров может стать место проживания, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дату и место рождения.

Получатель денежной суммы должен будет указать номер счета или идентификатор транзакции.

Исключение составят операции до 30 тыс. грн., осуществляемые при помощи электронных платежных средств. Их можно будет осуществлять с указанием лишь номера счета или платежной карточки, а также идентификатором транзакции. Такую оговорку законотворцы предусмотрели лишь для того, чтобы не остановить работу многочисленных посредников в сети интернет и компаний-операторов платежных терминалов.

Однако, посреднику все равно придется в течении 3 дней запросить недостающую информацию у банка-владельца карты. Все собранные данные субъекты первичного финансового мониторинга должны будут тщательно хранить, на случай, если те понадобятся "старшему" контролеру.

Вместе с тем, пороговую сумма для переводов без открытия счета хотят увеличить вдове – до 30 тыс. грн.

Пренебрегать новыми правилами финансистам будет не с руки. В правительстве предлагают установить штраф за нарушение указанных выше порядков от 3,4 до 5,1 тыс. грн. за каждый выявленный случай.

Упомянутые правила не будут распространятся на: переводы наличными до 5 тыс. грн. (при условии отсутствия признаков дробления), оплату за товары и услуги, погашение кредитов до 30 тыс. грн, оплату штрафов, коммунальных услуг и операции по снятию средств с личного счета.

Ранее Кабмин утвердил проект закона о рынке земли.