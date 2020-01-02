"Еще не созрели": в Кабмине высказались о прямых поставках газа из РФ

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба высказался о прямых поставках газа из Российской Федерации. По его словам, Украина еще не готова к такому шагу.

"Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом", - заявил политик в интервью Интерфакс-Украины.

При этом он указал, что украинская энергосистема должна быть интегрирована в европейскую.

"Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны", - объяснил Кулеба.

Кроме того, он считает, что Киев должен сделать все, чтобы Москва не могла манипулировать с помощью газа.

"Когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не сможем запретить компаниям покупать газ у Газпрома в соответствии с их договоренностями, но Газпром будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам", - отметил вице-премьер.

Также Кулеба считает, что благодаря такому шагу Газпром больше не будет монополистом, а Украина никогда не будет его крупнейшим клиентом, потому что диверсификация рынков и функционирование газового рынка в нормах Евросоюза не позволит создать такую ситуацию.

Как ранее сообщал Главред, украинские СМИ сообщили, что прямые контракты с российским Газпромом о поставках газа с 1 января заключили пять компаний из Украины.