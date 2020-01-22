"Некоторые достижения": Гончарук озвучил условия для новой программы МВФ

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал условия для подписания новой программы с Международным валютным фондом. По его словам, это возможно, если документ будет включать условия об уменьшении административного давления на энергорынки.

"Я не уверен, что смогу обнародовать детали программы до того, как она будет объявлена. Но я думаю, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках, так что мы можем ожидать дальнейшей либерализации этой отрасли", – отметил Гончарук в интервью Newsweek.

При этом он указал, что в программу можно внести поддержку независимости Национального банка Украины, качественное корпоративное управление в госбанках, а также продолжение реформ налоговой и таможенной служб.

"Еще один важный блок – антикоррупционный. Некоторые органы по борьбе с коррупцией, созданные за последние пять лет, сейчас функционируют надлежащим образом и уже имеют некоторые достижениям. Другим важным вопросом является незаконное обогащение", – подытожил премьер.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, когда Украина получит новый транш от Международного валютного фонда.