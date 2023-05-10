628 гривен за килограмм: в Украине взлетели цены на молочку

По сравнению с прошлым годом цена только на молоко длительного хранения выросла на 7,35 грн, говорят эксперты.

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В Украине взлетели цены на молочку / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Украине сильно выросли цены на молочные продукты. Эксперты говорят, что повышение цен может быть связано с продовольственной инфляцией.

Так, цена на ультрапастеризованное питьевое молоко по состоянию на 1 мая составила 46,13 грн. за кг, что 70 коп. (+1,5%) больше чем в апреле. По сравнению с прошлым годом цена на молоко длительного хранения выросла на 7,35 грн. (+16%). При этом в супермаркетах подешевело молоко жирностью 2,5%. Цена на продукт составила 39,12 грн за кг, что на 36 коп. (-0,9%) меньше чем в апреле, но на 5,5 грн. больше чем год назад, сообщает Ассоциация производителей молока.

Цена на сливки стерилизованные осталась неизменной на уровне 144,45 грн. за кг по сравнению с апрелем, однако выросла на 34,57 грн. (+23,9%) к прошлогоднему периоду.

стерилизованные осталась неизменной на уровне 144,45 грн. за кг по сравнению с апрелем, однако выросла на 34,57 грн. (+23,9%) к прошлогоднему периоду. Йогурт питьевой стоит 82,32 грн. за кг, что на 2,39 грн. (+2,9%) больше чем в апреле. За год йогурт подорожал на 10,18 грн. (+12,4%).

питьевой стоит 82,32 грн. за кг, что на 2,39 грн. (+2,9%) больше чем в апреле. За год йогурт подорожал на 10,18 грн. (+12,4%). Сливочное масло стоит 386,88 грн. за кг и подорожало на 12,01 грн. (+3,1%), с момента проведения апрельского мониторинга цен. Товар вырос в цене на 43,94 грн. (+11,4%) по сравнению с маем 2022 года.

стоит 386,88 грн. за кг и подорожало на 12,01 грн. (+3,1%), с момента проведения апрельского мониторинга цен. Товар вырос в цене на 43,94 грн. (+11,4%) по сравнению с маем 2022 года. Спред подорожал на 11,09 грн. (+5,5%) за последний месяц. По состоянию на 1 мая он стоил 201,14 грн. за кг. За год цена на товар выросла на 62,98 грн. (+31,3%).

подорожал на 11,09 грн. (+5,5%) за последний месяц. По состоянию на 1 мая он стоил 201,14 грн. за кг. За год цена на товар выросла на 62,98 грн. (+31,3%). Сыры в торговых сетях в среднем стоят 628,82 грн. за кг и подорожали на 8,95 грн. (31,1%) по сравнению с апрелем и почти на 195,75 грн. по сравнению с маем прошлого года.

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Цены на продукты и напитки в Украине

Ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

В целом же с начала 2023 года в Украине выросли цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

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