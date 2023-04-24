В Украине после долгого подорожания появятся новые цены на популярные овощи: объяснение эксперта

В Украине с начала весны значительно выросли цены на ряд популярных овощей – огурцы, помидоры и лук. Но скоро стоит ждать их удешевления.

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Овощи и монеты / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Еще с начала марта в Украине заметно увеличились цены на ряд популярных овощей – огурцы, помидоры и лук. Однако уже в конце мая – начале июня начнут поступать от фермера сезонные овощи и поэтому цены постепенно будет снижаться. Об этом в комментарии порталу "Обозреватель" рассказал аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

"Основные сезонные овощи прибудут в конце мая-начале июня. С учетом того, что часть Херсонской и Запорожской областей оккупирована, а там, где произошла деоккупация, тоже значительная часть территорий не может использоваться из-за заминирования, – большого снижения цен на помидоры, лук, огурцы не будет", – сказал эксперт.

Однако все же, считает специалист, украинцам не следует надеяться на значительное удешевление овощей. Как утверждает Кущ, сезонное снижение стоимости овощей будет, но обвала цен на них (какой не раз случался в прежние времена), ждать не стоит.

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Цены на продукты в Украине

Напомним, с начала 2023 года в Украине выросли цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Смотрите видео о ценах на продукты и на сигареты в Украине

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