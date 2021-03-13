Биткоин резко взлетел и достиг исторического максимума

Биткоин внезапно взлетел и достиг исторического максимума / Reuters

Курс биткоина начал стремительно расти. В субботу, 13 марта, криптовалюта установила очередной исторический максимум и превысила отметку в 59 тысяч долларов.

Согласно данным криптовалютной биржи Coindesk, на момент публикации материала цена биткоина составила 59 552 доллара.

Отметим, самая популярная в мире криптовалюта подорожала после того, как компания Илона Маска Tesla заявила, что купила биткоины на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили.

Правда после того, как Маск назвал завышенным курс криптовалюты, началось его падение. 23 февраля курс биткоина рухнул с 58 тысяч до 47 тысяч долларов за сутки.

"Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курсы биткоина и эфира завышенными", - высказался тогда основатель "Тесла" в Twitter.

После этого заявления Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире. Основатель Tesla потерял $15 млрд.

Курс биткоина на 13 марта / coindesk.com

Добавим, рост курса биткоина произошел после того, как стало известно, что инвестор производителя электромобилей Tesla подал в суд в американском штате Дэлавер иск к основателю и главе Tesla Илону Маску и совету директоров компании, сообщает Bloomberg, ссылаясь на 105-страничное исковое заявление.

Иск подан из-за "беспорядочных" публикаций Илона Маска в твиттере, которые, по мнению инвестора, подвергают компанию миллиардным рискам.

Курс биткоина – о чем сообщалось ранее: