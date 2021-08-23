Цена биткоина стремительно ползет вверх после многомесячного спада: как долго это продлится

С середины июля стоимость биткоина начала неуклонно расти / Фото Reuters

В последние недели курс Биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, уверенно укрепляется и к настоящему времени практически наверстал майское падение. Если еще в июле за биткоин просили 29-30 тыс., то сейчас за одну монету BTC придётся выложить свыше $50 тысяч.

Вместе с Биткоином дорожает большинство других криптовалют, в том числе Ethereum, известный популярностью среди GPU-майнеров. На сегодня курс "эфира" перевалил за 3300 долларов, сообщает CNBC.

Напомним, что исторический максимум Биткоина пришелся на апрель 2021 года. Тогда цена за один токен составляла 65 тысяч долларов, но в ходе распродаж криптовалют в июне и июле стоимость криптовалюты опускалась ниже $30 тыс. Но уже с середины июля стоимость биткоина начала неуклонно расти. На это, в частности, позитивно повлияли две новости:

Во-первых, криптобиржа Coinbase заявила, что купит криптовалюту на $500 млн на свой баланс и выделит 10% прибыли в портфель криптоактивов.

А во-вторых, PayPal заявила, что запустит свой сервис, позволяющий людям покупать, держать и продавать цифровые валюты в Великобритании.

Ранее хакерская группировка Anonymous объявила войну Илону Маску. Они обвинили бизнесмена в спекуляциях, которые могут принести убытки другим инвесторам. По мнению хакеров, Маск умышленно провоцирует скачки цен на криптовалютных рынках.

Также сообщалось, что из-за новой криптовалюты – Chia Coin – в Украине стали дорожать жёсткие диски и SSD. Например, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ по сравнению со срединой апреля подорожала вдвое до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ предлагали за 33 600 грн, что в 4 раза дороже, чем в апреле. При этом многие модели дисков исчезли из продажи.