Цены на газ для авто подскочили и еще будут расти: эксперты рассказали, что случилось

Еще летом 2023 года в Украине по решению властей были возвращены довоенные ставки НДС и акцизы на топливо. И это, естественно, повлияло на его стоимость в сторону повышения. Как сообщает портал Today.
Коснулось это и сжиженного газа, который за первые две недели сентября на западной границе в среднем подорожал на 114 долларов за тонну (это эквивалентно 2,8 грн за литр).
За аналогичный период украинские операторы розничного топливного рынка подняли цены на топливо для автомобилей с ГБО (газобалонным оборудованием) в среднем на 1,08 грн за литр. Разница составляет 1,7 грн — именно на столько автомобильный газ может подорожать в ближайшие дни.
Впрочем, эксперты констатируют, что цены поднимаются медленнее из-за того, что у операторов розничного топливного рынка еще достаточно запасов сжиженного газа. Но рост цен не остановится.
К примеру, эксперт Артем Куюн из консалтинговой компании "А-95" считает, что до конца сентября этого года автогаз может подорожать примерно на 2 грн за литр (поскольку закупочные цены тоже продолжают расти).
Цены на топливо будут идти вверх - что говорят эксперты
По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, цены на топливо продолжат тенденцию к росту в конце августа из-за роста мировых цен на нефть и нефтепродукты - с 75 до 88 долларов за баррель.
7 августа цены на бензин и дизтопливо снова подскочили. С начала этого месяца топливо в среднем подорожало примерно на 2 гривны.
Вас также могут заинтересовать новости:
- РФ уничтожила всю школу на Сумщине: из-под завалов достигают тела погибших
- Россия может ударить ракетами на День Независимости и в любое время - ГУР
- "Двигаемся понемногу, но правильно": Зеленский сделал важное заявление о контрнаступлении