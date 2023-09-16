Цены на газ для авто подскочили и еще будут расти: эксперты рассказали, что случилось

Топливо для машин с ГБО может подорожать до конца сентября 2023 года на две гривни за литр, считают эксперты топливного рынка.

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До конца сентября этого года автогаз может подорожать примерно на 2 грн - эксперт / коллаж Главред, фото УНИАН

Еще летом 2023 года в Украине по решению властей были возвращены довоенные ставки НДС и акцизы на топливо. И это, естественно, повлияло на его стоимость в сторону повышения. Как сообщает портал Today.

Коснулось это и сжиженного газа, который за первые две недели сентября на западной границе в среднем подорожал на 114 долларов за тонну (это эквивалентно 2,8 грн за литр).

За аналогичный период украинские операторы розничного топливного рынка подняли цены на топливо для автомобилей с ГБО (газобалонным оборудованием) в среднем на 1,08 грн за литр. Разница составляет 1,7 грн — именно на столько автомобильный газ может подорожать в ближайшие дни.

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Впрочем, эксперты констатируют, что цены поднимаются медленнее из-за того, что у операторов розничного топливного рынка еще достаточно запасов сжиженного газа. Но рост цен не остановится.

К примеру, эксперт Артем Куюн из консалтинговой компании "А-95" считает, что до конца сентября этого года автогаз может подорожать примерно на 2 грн за литр (поскольку закупочные цены тоже продолжают расти).

Цены на топливо будут идти вверх - что говорят эксперты

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, цены на топливо продолжат тенденцию к росту в конце августа из-за роста мировых цен на нефть и нефтепродукты - с 75 до 88 долларов за баррель.

7 августа цены на бензин и дизтопливо снова подскочили. С начала этого месяца топливо в среднем подорожало примерно на 2 гривны.

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