Части украинцев с 1 мая дадут деньги на оплату услуг ЖКХ: кому повезет

В Украине часть граждан может получать субсидию от государства даже во время неотапливаемого периода - с 1 мая по 30 сентября этого года.

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Деньги и субсидии / коллаж фото УНИАН

Некоторая часть украинцев может получать жилищную субсидию от государства в том числе и вне сроков неотапливаемого периода. Такое сообщение опубликовали представители Пенсионного фонде Украины (ПФУ).

По словам чиновников, украинцы смогут рассчитывать на выплаты в период с 1 мая по 30 сентября 2023 года.

В частности, на пособие на выплату коммуналки могут претендовать:

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семьи, в составе которых есть переселенцы (внутренне перемещенные лица);

семьи, члены которых снимают жилые помещения и платят за коммунальные услуги;

количество фактически проживающих на жилплощади зарегистрированных лиц в семье меньше, нежели количество зарегистрированных;

семьи, которые обращаются за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Как оформить жилищную субсидию?

Обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда;

Обратиться по почте, по адресу органа ПФУ;

Через веб-портал электронных услуг ПФУ либо мобильное приложение фонда.

Далее, говорят чиновники, если пособие назначается с начала неотапливаемого сезона, для расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV финансовые кварталы предыдущего года. Но пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март года нынешнего.

Напомним, ранее сообщалось о том пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите на видео сюжет о пенсионной реформе:

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