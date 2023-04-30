Части украинцев с 1 мая дадут деньги на оплату услуг ЖКХ: кому повезет

Некоторая часть украинцев может получать жилищную субсидию от государства в том числе и вне сроков неотапливаемого периода. Такое сообщение опубликовали представители Пенсионного фонде Украины (ПФУ).
По словам чиновников, украинцы смогут рассчитывать на выплаты в период с 1 мая по 30 сентября 2023 года.
В частности, на пособие на выплату коммуналки могут претендовать:
- семьи, в составе которых есть переселенцы (внутренне перемещенные лица);
- семьи, члены которых снимают жилые помещения и платят за коммунальные услуги;
- количество фактически проживающих на жилплощади зарегистрированных лиц в семье меньше, нежели количество зарегистрированных;
- семьи, которые обращаются за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.
Как оформить жилищную субсидию?
- Обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда;
- Обратиться по почте, по адресу органа ПФУ;
- Через веб-портал электронных услуг ПФУ либо мобильное приложение фонда.
Далее, говорят чиновники, если пособие назначается с начала неотапливаемого сезона, для расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV финансовые кварталы предыдущего года. Но пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март года нынешнего.
Напомним, ранее сообщалось о том пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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