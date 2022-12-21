Как говорят в Госстате, если сравнивать цены в ноябре с предыдущим месяцем, сильнее всего выросли в цене куриные яйца – 10,6%.

Что из продуктов сильнее всего за год в Украине подорожало - статистика / pixabay

В Украине уровень инфляции в ноябре на потребительском рынке по сравнению с октябрем 2022 года составил 0,7%, а с начала января – 25,7%. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы Госслужбы статистики Украины.

Согласно свежим данным, сильнее всего подорожали фрукты, овощи, рыба и куриные яйца.

А в годовом разрезе динамика подорожания выглядит так:

яйца (+98,8%);

фрукты (+63,9%);

овощи (+63,2%);

рыба и рыбные продукты (+45,5%);

хлеб и хлебопродукты (+32%);

сахар (+29,7%);

макаронные изделия (+29,6%);

масло (+27,3%);

творог и творог (+24,2%);

молоко (+19,8%).

Далее − безалкогольные напитки подорожали на 35,1%. А алкогольные напитки и табачные изделия – на 22,1%.

Если сравнивать цены в ноябре с предыдущим месяцем, сильнее всего выросли в цене яйца – 10,6%. На 3,3% подорожало молоко, а молочные продукты, сливочное масло и рыба – на 2%.

При этом подешевели − фрукты, продукты переработки зерновых, свинина, овощи и сахар. А общее снижение цен составляло от 1,1 до 6,9%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине за последнее время рекордно подорожало в цене сливочное масло. Продукт подорожал на 8-10%, цена на масло будет продолжать расти.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин прогнозировала - цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.

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