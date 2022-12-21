Что из продуктов сильнее всего за год в Украине подорожало - статистика

В Украине уровень инфляции в ноябре на потребительском рынке по сравнению с октябрем 2022 года составил 0,7%, а с начала января – 25,7%. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы Госслужбы статистики Украины.
Согласно свежим данным, сильнее всего подорожали фрукты, овощи, рыба и куриные яйца.
А в годовом разрезе динамика подорожания выглядит так:
- яйца (+98,8%);
- фрукты (+63,9%);
- овощи (+63,2%);
- рыба и рыбные продукты (+45,5%);
- хлеб и хлебопродукты (+32%);
- сахар (+29,7%);
- макаронные изделия (+29,6%);
- масло (+27,3%);
- творог и творог (+24,2%);
- молоко (+19,8%).
Далее − безалкогольные напитки подорожали на 35,1%. А алкогольные напитки и табачные изделия – на 22,1%.
Если сравнивать цены в ноябре с предыдущим месяцем, сильнее всего выросли в цене яйца – 10,6%. На 3,3% подорожало молоко, а молочные продукты, сливочное масло и рыба – на 2%.
При этом подешевели − фрукты, продукты переработки зерновых, свинина, овощи и сахар. А общее снижение цен составляло от 1,1 до 6,9%.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине за последнее время рекордно подорожало в цене сливочное масло. Продукт подорожал на 8-10%, цена на масло будет продолжать расти.
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин прогнозировала - цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.
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