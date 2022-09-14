Еда в Украине продолжит дорожать: эксперты назвали причины подорожания продуктов

Эксперты назвали причины подорожания продуктов / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Практически все эксперты сходятся на том, что продукты питания в Украине будут и будут дорожать до конца года. Об этом сообщает портал Фокус.

В частности, рост цен на продукты, по мнению Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), объясняется такими факторами, связанными с вторжением России в Украину:

Временная оккупация части территории Украины, где, в частности было сосредоточено производство свинины и овощей

Рост затрат на логистику, в том числе, за счет подорожания автомобильного топлива

Повышение цен на импортную продукцию из-за блокировки морских портов

Девальвация гривны.

Однако, Павел Мартышев ‒ эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute ‒ напоминает о том, что еще до российского полномасштабного вторжения цены на продукты начали расти. Именно с осени 2021 года сильно выросла цена на газ.

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По слова эксперта, наиболее сложной была ситуация в молокоперерабатывающей, спиртовой и кондитерской отраслях. А животноводство сильно страдало из-за роста мировых цен на зерновую продукцию.

Мартышев прогнозирует дальнейший рост цен на все категории продуктов из-за таких факторов:

высокие инфляционные ожидания населения и продолжение накопления товаров длительного хранения;

высокая себестоимость производства на фоне больших затрат на электричество;

снижение предложения из-за банкротства части предприятий;

высокие логистические затраты на фоне дорогого топлива и переориентации транспортной системы на нужды фронта;

рост цены зерна внутри страны благодаря открытию портов и восстановлению экспорта через моря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине за последнее время рекордно подорожало в цене сливочное масло. Продукт подорожал на 8-10%, цена на масло будет продолжать расти.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин прогнозировала - цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.

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