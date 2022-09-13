Невероятное подорожание: цены на овощи в Украине подскочили на 112,4%

Цены на овощи в Украине подскочили на 112,4% / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине за минувший год в среднем стоимость продуктов и товаров выросла на 23,8%. Сильнее всего подорожали овощи ‒ на 112,4%. Об этом говорят представители Государственной службы статистики.

Фрукты выросли в цене на 28,4%. Меньше всего подорожали яйца - всего на 5,8%. Общий уровень инфляции (август к августу) составил 23,8%. Кроме того, из-за снижения спроса серьезно снизились цены на одежду (на 2,8%) и обувь (на 0,8%).

Как говорят эксперты, резкое подорожание продуктов связано с временной оккупацией русскими агрессорам Херсонской области (где и производилась значительная часть украинских овощей).

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В среднем продукты выросли в цене на 31,3%. Из них сильнее всего подорожали:

хлеб ‒ на 37,9%;

рыба и рыбные продукты ‒ на 37%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине за последнее время рекордно подорожало в цене сливочное масло. Продукт подорожал на 8-10%, цена на масло будет продолжать расти.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин прогнозирует, что цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.

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