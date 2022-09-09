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В Украине резко дорожает популярный овощ: что произошло

9 сентября 2022, 17:27

Холодная погода спровоцировала рост цен на тепличные помидоры в Украине. И, соответственно, случился повышенный спрос на этот овощ.

Помидор, деньги
В Украине резко дорожает популярный овощ: что произошло / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Холодная погода в начале первого месяца осени вызвала рост цен на тепличные помидоры в Украине. Об этом стало известно благодаря данным, собранным платформой EastFruit.

Кроме того, говорят эксперты, повышение цен вызвано, в первую очередь, повышенным спросом на фоне сокращения предложения тепличного томата.

Таким образом, сейчас украинские тепличные комбинаты предлагают томат по 30-40 грн за килограмм. Это в среднем на 41% дороже, чем в конце прошлой недели. По словам представителей тепличных комбинатов, ухудшение погодных условий на большей части территории страны повлекло замедление созревания томата.

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То есть, предложение данной продукции заметно снижается, что на фоне активного спроса позволяет производителям ежедневно повышать отпускные цены.

По состоянию на сегодняшний день отпускные цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 39% выше, чем в начале сентября прошлого года. В то же время игроки рынка не исключают дальнейшего роста цен при сохранении текущих темпов сбыта данной продукции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине за последнее время рекордно подорожало в цене сливочное масло. Продукт подорожал на 8-10%, цена на масло будет продолжать расти.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин прогнозирует, что цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.

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