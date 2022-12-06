Доллара меньше чем за 40 уже не будет: эксперт рассказал о курсе валют на ближайшие недели

На данный момент в связи с ракетными ударами России по объектам энергоструктуры, ажиотажа на наличный доллар нет, но все может резко изменится.

Доллар, курс валют / скриншот, УНИАН

Курс доллара в Украине может снизиться в случае полного отключения электричества в начале декабря до 39,5-40 грн/долл.

Однако, если он не будет длительным, то курс останется в пределах 40-41 грн/долл, прогнозирует директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, передает "Обозреватель".

Эксперт отметил, что на данный момент в связи с ракетными ударами России по объектам энергоструктуры, ажиотажа на наличный доллар нет – украинцы предпочитают держать достаточный запас наличной гривни.

"Очевидно, в условиях длительного блэкаута потребуются гривневые наличные. Повышенный спрос на гривну может привести к укреплению гривны на время блэкаута... Существует вероятность снижения курса доллара до 39,5-40 грн. Но после энергетической стабилизации курс наиболее ожидаемо вернется в пределы 40-41 грн/долл", – прогнозирует эксперт.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что официальный курс доллара в Украине в конце 2023 года может подскочить до 50 гривен, заявил

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул он.

Также сообщалось, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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