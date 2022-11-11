Как сохранить сбережения: эксперты объяснили, стоить ли скупать доллары

Эксперты не советуют сейчас хранить сбережения в долларах / УНИАН, pixabay

Украинская национальная валюта гривня обесценивается из-за высокой инфляции, то же самое происходит и с долларом. В связи с этим эксперты считают более выгодным вариантом вложение сбережений в гривневые облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий заявил, что пока он не видит причин для того, чтобы скупать доллары, передает Obozrevatel.

"Мы видим, что гривня обесценивается из-за высокой инфляции, то есть ее покупательная способность уменьшается. Но то же самое происходит и с долларом. В Соединенных Штатах тоже достаточно немаленькая инфляция. Поэтому, наверное, на сегодняшний день лучше всего все-таки вкладывать деньги, чтобы сохранить свои сбережения, в ОВГЗ гривневые. Ну а относительно долларов, честно говоря, трудно сказать, что это очень хорошая инвестиция", – отметил он.

В свою очередь, финансовый эксперт, доктор экономических наук Василий Фурман считает, что доходность по государственным ценным бумагам, военным облигациям является приемлемой.

"Таким образом, каждый украинец может внести вклад в победу над врагом, купив военные облигации", – сказал Фурман.

Что будет с курсом доллара

Паращий считает, что официальный курс доллара в Украине до конца 2022 года, вероятно, останется примерно на нынешнем уровне. Однако, если говорить о наличном курсе, то американская валюта может подешеветь.

"Если говорить о прогнозе на конец года, то официальный курс с очень большой вероятностью останется таким, каков есть. Если речь идет о наличном курсе, то, возможно, доллар еще немного упадет", – сказал специалист.

Как сообщал Главред, ожидаемый курс доллара в Украине к концу 2023 года ожидают в размере 45,8 грн вместо 50 грн. Стоимость доллара пересчитали в поправках к проекту бюджета на следующий год.

Напомним, инфляционном отчете НБУ говорится, что в 2023 году начнется поэтапное и плавное восстановление экономики страны и доходов украинцев. Но в текущем году реальный уровень зарплат упадет на четверть, при этом рост цен составит около 30%. Безработица в Украине в 2022 году составит почти 30%.

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