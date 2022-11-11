УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Как сохранить сбережения: эксперты объяснили, стоить ли скупать доллары

11 ноября 2022, 09:25

Доходность по государственным ценным бумагам, военным облигациям является приемлемой. Каждый украинец может внести вклад в победу, купив военные облигации.

курс доллара
Эксперты не советуют сейчас хранить сбережения в долларах / УНИАН, pixabay

Украинская национальная валюта гривня обесценивается из-за высокой инфляции, то же самое происходит и с долларом. В связи с этим эксперты считают более выгодным вариантом вложение сбережений в гривневые облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий заявил, что пока он не видит причин для того, чтобы скупать доллары, передает Obozrevatel.

"Мы видим, что гривня обесценивается из-за высокой инфляции, то есть ее покупательная способность уменьшается. Но то же самое происходит и с долларом. В Соединенных Штатах тоже достаточно немаленькая инфляция. Поэтому, наверное, на сегодняшний день лучше всего все-таки вкладывать деньги, чтобы сохранить свои сбережения, в ОВГЗ гривневые. Ну а относительно долларов, честно говоря, трудно сказать, что это очень хорошая инвестиция", – отметил он.

В свою очередь, финансовый эксперт, доктор экономических наук Василий Фурман считает, что доходность по государственным ценным бумагам, военным облигациям является приемлемой.

"Таким образом, каждый украинец может внести вклад в победу над врагом, купив военные облигации", – сказал Фурман.

Что будет с курсом доллара

Паращий считает, что официальный курс доллара в Украине до конца 2022 года, вероятно, останется примерно на нынешнем уровне. Однако, если говорить о наличном курсе, то американская валюта может подешеветь.

"Если говорить о прогнозе на конец года, то официальный курс с очень большой вероятностью останется таким, каков есть. Если речь идет о наличном курсе, то, возможно, доллар еще немного упадет", – сказал специалист.

Как сообщал Главред, ожидаемый курс доллара в Украине к концу 2023 года ожидают в размере 45,8 грн вместо 50 грн. Стоимость доллара пересчитали в поправках к проекту бюджета на следующий год.

Напомним, инфляционном отчете НБУ говорится, что в 2023 году начнется поэтапное и плавное восстановление экономики страны и доходов украинцев. Но в текущем году реальный уровень зарплат упадет на четверть, при этом рост цен составит около 30%. Безработица в Украине в 2022 году составит почти 30%.

Другие новости:

курс гривны курс доллара новости Украины ОВГЗ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:30

Армения не жертва. Почему в конфликте с Азербайджаном не может быть аналогий с  украинской трагедией

09:25

Как сохранить сбережения: эксперты объяснили, стоить ли скупать доллары

09:24

Графики не действуют: в Киеве начались экстренные отключения светаВидео

09:09

"В американском истеблишменте есть консенсус": эксперт назвал условие прямого вмешательства США в войнуВидео

09:05

Запад не "затягивает" войну - он просто не был к ней готовмнение

Реклама
09:01

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Рыбам улыбнется удача во всем, а Деву ждут конфликты

08:52

"Я не ожидала от нее такого": Вовк набросилась на Пугачеву после наезда на РотаруВидео

08:49

Зимой ВСУ пополнят тысячи бойцов с опытом обучения в Британии - министр обороныВидео

08:48

"Победа в Херсоне не будет последней": ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой - ISW

08:30

Пока не гаснет свет: как сделать повербанк своими рукамиВидео

08:22

Байден поставил ультиматум Путину и назвал условие окончания войны в УкраинеВидео

08:00

Россия повторит судьбу СССР: она окончательно развалится, преемника Путина не будет – ЯковенкоВидео

08:00

День Анастасии: теплые поздравления с именинами в стихах и прозе

07:58

РФ ударила ракетой по жилой пятиэтажке в Николаеве: есть раненые и погибшие

07:33

ВСУ идут вперед на Херсонщине: оккупантов выбили из 12 населенных пунктовВидео

07:30

Зачем замораживать нижнее белье: оригинальный лайфхак от бережливых хозяек

07:15

"Я в тюрьму не хочу": законы РФ "сломали" пропагандиста - он не смог прокомментировать ситуацию в ХерсонеВидео

06:51

Почему провалился план ядерного ультиматумамнение

06:44

Оставил жену и троих детей: в Украине ликвидировали командира стрелкового отделения из Сыктывкара

05:55

"Конкурент им не нужен": эксперт назвал 6 стран, которые не хотят усиления влияния УкраиныВидео

Реклама
05:30

Галлюцинации, мигрень и апатия: как цвет интерьера влияет на нашу жизнь

05:00

Как быстро почистить яйца: самые лучшие способы и советы для домохозяек

04:56

Внучка Софии Ротару покорила улицы Нью-Йорка шикарными ножками в стильном мини

04:50

"Начнут жесткие бои": астролог рассказала, почему оккупанты сбежали из ХерсонаВидео

04:24

5 мест в доме, где забывают убирать даже самые дотошные хозяйки

03:50

"Нет пространства для компромисса": война в Украине может закончиться без соглашения с РФ - ГорбачВидео

03:50

Почему воду после варки овощей на салат Оливье выливать нельзя: 3 способа, которые не знали хозяйкиВидео

03:20

Императорский салат на Новый год 2023: новый рецепт известного блюдаВидео

03:14

Пожар: Рианна показала фото сзади, без лишней одежды

02:19

РФ может использовать отступление из Херсона как способ склонить Украину к переговорам - экспертВидео

01:35

"Много только советского хлама": эксперт спрогнозировал, сколько ракет и оружия осталось в РФ

00:51

Приметы на 11 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на целый месяцВидео

00:30

"Не день и не два": Резников спрогнозировал сроки побега россиян из ХерсонаВидео

10 ноября, четверг
23:54

Уже ждут ВСУ: в России начали проверять бомбоубежища и оповещения о воздушной тревогеВидео

23:39

"Два идиота": Соловьева и Симоньян опозорили перед всеми в РоссииВидео

23:20

Лайма Вайкуле после слухов о возвращении рака, показалась на публике

23:15

Корабли РФ готовятся к испытанию ядерной торпеды "Посейдон" - CNNВидео

23:10

Какой маникюр сделать на Новый год 2023: 5 потрясающих идей для хорошего настроенияФото

23:05

Уже подняты флаги Украины: ВСУ освободили 41 населенный пункт от оккупантов - ЗеленскийВидео

22:57

"Любить по-русски": киевлянин Никита Джигурда получил гражданство РФ

Реклама
22:46

Куда использовать старое варенье: много новых способов

22:25

"Испуг и позор": дипломат объяснил, почему Путин отказался ехать на саммит G20Видео

22:20

ЗРК Avenger, ракеты для ПВО Hawk и РСЗО HIMARS: США объявили о новом пакете помощи УкраинеВидео

22:19

"Двери еще не захлопнул": Зеленский назвал новое условие по переговорам с РФВидео

22:13

Роман Цимбалюк. Путину нужно спешить с отводом войскВидеоблоги

21:52

Приметы на 12 ноября: что нужно сделать, чтобы привлечь успехВидео

21:50

В США демократы "сыграли вничью"мнение

21:49

У Байдена сделали осторожное заявление о выводе войск России из ХерсонаВидео

21:21

Украину завалит снегом и ударит мороз: синоптики предупредили о налете зимыВидео

21:09

"Я чертовски хорошо выгляжу в 53 года!": Дженнифер Энистон в микролифе снялась для обложки глянца

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять