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Покупать или продавать: украинцам рассказали, что будет с долларом до конца ноября

7 ноября 2022, 18:15

Курс доллара в Украине уже достиг рекордной отметки.

Курс доллара, курс валют
Украинцам рассказали, что будет с долларом до конца ноября / Фото УНИАН

Скачок курса доллара стал неприятным сюрпризом для украинцев и вновь заставил призадуматься, стоит ли рассчитывать на стабильность нацвалюты.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что нельзя говорить о росте курса доллара в ноябре, пишет "Апостроф".

"Судя по всему, на фоне сомнений по поводу "зерновой сделки" произошел определенный скачок. Курс подскочил до 40,5, но дальше не пошел, а сейчас успокоился", - заявил он.

Курс доллара в Украине

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что фициальный курс доллара в Украине в конце 2023 года может подскочить до 50 гривен, заявил

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул он.

Также сообщалось, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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Автор: Сергей Кущ
курс валют курс доллара
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