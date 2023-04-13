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Эксперт пояснила, какие продукты не стоит брать украинцам перед Пасхой

Дмитрий Видоменко
13 апреля 2023, 08:08 обновлено 13 апреля, 08:08
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Перед Пасхой не рекомендуется покупать акционные продукты, говорит эксперт. Также на полки магазинов в канун праздников часто попадают некачественные товары.
Продукты, деньги
Какие продукты не стоит брать украинцам перед Пасхой: комментарий эксперта / коллаж фото УНИАН

Перед Пасхой не рекомендуется покупать акционные продукты питания, поскольку на полки магазинов в канун этого праздника часто попадают некачественные товары. Об этом рассказала декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Лариса Баль-Прилипко в комментарии порталу "Обозреватель".

Она советует покупателям обязательно и тщательно проверять маркировку товаров.

"Конечно, сейчас не рекомендуется покупать акционные товары – упакованные или лежащие на витринах. На все надо обращать внимание. Сейчас те же печенье или конфеты, то есть что бы то ни было, что бы вы ни покупали, – они где-то на праздники выгребаются из камер хранения, других отделений. Нужно проверять. Государство заботится об этом, производитель все прописывает в маркировке – состав продукции, дату изготовления и дату потребления", – объяснила Баль-Прилипко.

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Эксперт говорит, что нужно обратить особое внимание на куриные яйца, муку, мясо и рыбу. Особенно это касается муки, поскольку ее упаковка может быть повреждена и туда могут попасть различные вредители.

"Нужно обязательно смотреть на маркировку продукции. Если мы покупаем яйца сейчас (и они свежие ‒ с красной маркировкой), то им в пределах семи дней. А когда мы покупаем мясо и оно упаковано, то такая продукция требует обязательного хранения в холодильнике. Если кусок мяса не под вакуумом, а просто в пакете, то срок хранения в холодильнике при температуре +4...+6 градусов – три-четыре дня. Если вы просто купили свежее мясо и вам нужно его сохранить 2 недели, то лучше упаковать его и положить в морозилку отдельно, чтобы не было запахов", – подытожила эксперт.

Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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