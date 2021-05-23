Кабмин обязал АЗС снизить цены на бензин: сколько стоит топливо

АЗС обязали опустить цены на бензин ниже 30 гривен / УНИАН

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК Нафтогаз Украины, сообщается на сайте Минэкономики.

Расчетные цены на бензин снижены с 25,22 гривни до 24,84 гривни за литр. Для дизельного топлива цены остались на уровне 20,89 гривни за литр. Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривни за литр, дизельного топлива - 27,89 гривни за литр.

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