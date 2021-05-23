Кабмин обязал АЗС снизить цены на бензин: сколько стоит топливо

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривни за литр, дизельного топлива - 27,89 гривни.
Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.
Расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК Нафтогаз Украины, сообщается на сайте Минэкономики.
Расчетные цены на бензин снижены с 25,22 гривни до 24,84 гривни за литр. Для дизельного топлива цены остались на уровне 20,89 гривни за литр. Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривни за литр, дизельного топлива - 27,89 гривни за литр.
Топливный бунт в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 гривен, бензина – 5 гривен.
- Одновременно была определена средняя стоимость 1 литра бензина на уровне 25,22 гривни и дизельного топлива - на уровне 20,89 гривни. С учетом наценки потолок розничной цены на АЗС установлен на уровне 30,22 гривни для бензина и 27,89 гривни - для дизельного топлива.
- В связи с этим в ОККО заявили, что бензин PULLS 95 и дизель PULLS Diesel временно не будут продаваться в сети автозаправочных станций, так как реализация данных марок топлива является убыточной для АЗС.
- Сеть автозаправочных станций WOG решила временно не продавать премиальное топливо 95 Mustang и ДП+ Mustang.
- Сеть KLO на время действия постановления не будет продавать бензин и дизель марок VENTUS 95 и VENTUS Diesel.
- В SOCAR решили ограничить продажу премиального топлива NANO 95, Diesel Nano Extro.
- В Кабмине отреагировали на топливный бунт автозаправок ОККО, WOG, SOCAR и KLO, которые отказались продавать топливо премиум-класса. В правительстве отметили, что постановление об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.
- С 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на одну-две гривны.
Автор: Анна Багрий