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Кабмин обязал АЗС снизить цены на бензин: сколько стоит топливо

23 мая 2021, 10:33
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С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривни за литр, дизельного топлива - 27,89 гривни.

АЗС, бензин, топливо
АЗС обязали опустить цены на бензин ниже 30 гривен / УНИАН

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК Нафтогаз Украины, сообщается на сайте Минэкономики.

Расчетные цены на бензин снижены с 25,22 гривни до 24,84 гривни за литр. Для дизельного топлива цены остались на уровне 20,89 гривни за литр. Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривни за литр, дизельного топлива - 27,89 гривни за литр.

Топливный бунт в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 гривен, бензина – 5 гривен.
  • Одновременно была определена средняя стоимость 1 литра бензина на уровне 25,22 гривни и дизельного топлива - на уровне 20,89 гривни. С учетом наценки потолок розничной цены на АЗС установлен на уровне 30,22 гривни для бензина и 27,89 гривни - для дизельного топлива.
  • В связи с этим в ОККО заявили, что бензин PULLS 95 и дизель PULLS Diesel временно не будут продаваться в сети автозаправочных станций, так как реализация данных марок топлива является убыточной для АЗС.
  • Сеть автозаправочных станций WOG решила временно не продавать премиальное топливо 95 Mustang и ДП+ Mustang.
  • Сеть KLO на время действия постановления не будет продавать бензин и дизель марок VENTUS 95 и VENTUS Diesel.
  • В SOCAR решили ограничить продажу премиального топлива NANO 95, Diesel Nano Extro.
  • В Кабмине отреагировали на топливный бунт автозаправок ОККО, WOG, SOCAR и KLO, которые отказались продавать топливо премиум-класса. В правительстве отметили, что постановление об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.
  • С 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на одну-две гривны.

Минэкономики АЗС бензин дизтопливо дизель цена бензина новости Украины
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